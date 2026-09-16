Trump: ABD'de faizi süratle düşürün - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: ABD'de faizi süratle düşürün

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump: ABD\'de faizi süratle düşürün
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası'nın faizi 25 baz puan artırmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan sert açıklama geldi. Trump, "ABD'de faiz yüzde 1 ya da daha düşük olmalı. ABD için faiz oranlarını düşürün hem de süratle" dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Fed'den yapılan açıklamada, faiz artırım kararının oy birliğiyle alındığı bildirildi.

TRUMP TERS KÖŞE OLDU

Jerome Powell'ıın başkan olduğu dönemde faizi indirmesi için sürekli baskı yapan, Kevin Warsh'un göreve gelmesiyle umudu artan ABD Başkanı Donald Trump resmen ters köşe oldu. Faiz artırımı kararına çok sinirlenen Trump, sert bir açıklama yaptı.

"FAİZ ORANLARINI DÜŞÜRÜN HEM DE SÜRATLE"

Trump, "ABD'de faiz yüzde 1 ya da daha düşük olmalı. ABD için faiz oranlarını düşürün hem de süratle." ifadelerini kullandı.

Jerome Powell'ın yerine Kevin Warsh'ın Fed'in başına geçmesinin ardından ABD Başkanı Trump, Fed'e yönelik eleştirilerini neredeyse bitirmişti. Trump, Warsh’ın “çok siyasi” olmakla suçladığı diğer Fed yetkilileri tarafından faizleri artırması için baskı altında tutulduğunu dahi öne sürmüştü.

Ancak Warsh, Ağustos ayı sonlarında yaptığı bir konuşmada, temel fiyat baskılarının anlamlı ölçüde iyileşmediğini ve enflasyonun merkez bankasının yüzde 2’lik hedefine doğru ilerlediğine ilişkin yeni güvenceler alınmaması halinde Fed’in “yapması gereken işler” olduğunu açıkça belirtmişti.

Amerika Birleşik DevletleriAbd Merkez BankasıMerkez BankasıDonald TrumpABD BaşkanıEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • tuncay doğancı tuncay doğancı:
    tamam :) 2 0 Yanıtla
  • OKAN GÜLEÇ OKAN GÜLEÇ:
    en büyük manipülasyoncu trump baba konuşmuş sanki ABD başında başkası varmış gibi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
Bakan Şimşek: Dezenflasyon arzuladığımız hızda değil Bakan Şimşek: Dezenflasyon arzuladığımız hızda değil
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
23:35
Galatasaray’ın rakibi Barcelona çıldırdı 45 dakikada gol olup yağdılar
Galatasaray'ın rakibi Barcelona çıldırdı! 45 dakikada gol olup yağdılar
23:15
Trump’ın seçtiği isimden ters köşe İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi
Trump'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi
23:10
Orban Türkiye’ye çabuk alışmış Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı
Orban Türkiye'ye çabuk alışmış! Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı
22:47
53 yıl sonra Avrupa kupası maçına çıkan Sunderland’de görsel şölen
53 yıl sonra Avrupa kupası maçına çıkan Sunderland'de görsel şölen
22:35
Fed kararı piyasayı sarstı Altında ibre bir anda tersine döndü
Fed kararı piyasayı sarstı! Altında ibre bir anda tersine döndü
21:53
CENTCOM duyurdu ABD’den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi
CENTCOM duyurdu! ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 00:13:41. #7.12#
SON DAKİKA: Trump: ABD'de faizi süratle düşürün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement