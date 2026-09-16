Umman Denizi'nde Pakistan ve Hindistan savaş gemileri çarpıştı - Son Dakika
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Umman Denizi'nde Pakistan ve Hindistan savaş gemileri çarpıştı

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Hindistan, Umman Denizi'nde uluslararası sularda Pakistan Donanması'na ait savaş gemisinin kendi savaş gemisine çarptığını açıkladı; kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak 1991 tarihli anlaşmaya aykırı olduğunu belirttiği tutum için protesto iletti.

Pakistan ve Hindistan savaş gemileri, Umman Denizi'nde uluslararası sularda çarpıştı. Hindistan, kazanın ardından Pakistan maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Pakistan ve Hindistan arasında uluslararası sularda tansiyon yeniden yükseldi. Hindistan, dün Umman Denizi'nde uluslararası sularda Pakistan Donanması'na ait savaş gemisinin rutin gözetleme görevi yürüten Hindistan Donanması'na ait bir savaş gemisine yüksek hızla yaklaştığını ve çarptığını açıkladı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Kazanın ardından Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Donanması'nın "kabul edilemez ve profesyonellikten uzak davranışı" nedeniyle güçlü bir protesto iletmek üzere Pakistan maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı. Dışişleri Bakanlığı, çarpışmanın büyük bir hasara yol açmadığını ancak Pakistan'ın tutumunun iki ülke arasında askeri tatbikatları, manevraları ve asker hareketlerini düzenleyen 1991 tarihli anlaşmaya "doğrudan aykırı" olduğunu belirtti. Söz konusu anlaşma, uluslararası sularda herhangi bir kazayı önlemek amacıyla iki ülkenin savaş gemileri ve denizaltılarının birbirlerinden en az üç deniz mili uzaklıkta bulunmasını öngörüyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pakistan maslahatgüzarından benzer olayların tekrarlanmasını önlemek amacıyla tüm askeri birliklerin gereken özeni göstermesi ve iki taraf arasındaki ilgili anlaşmaların hükümlerine riayet etmesi gerektiğini ilgili Pakistan makamlarına iletmesi istendi" denildi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca Hindistan'ın İslamabad'daki maslahatgüzarına Pakistan Dışişleri Bakanlığı'na benzer bir protesto iletmesi talimatı verildiğini belirtti. Pakistan hükümeti ve ordusu, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Hindistan ve Pakistan, 2019 yılında Keşmir anlaşmazlığı nedeniyle diplomatik ilişkilerinin seviyesini maslahatgüzarlık seviyesine düşürmüştü.

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Umman Denizi, Hindistan, Pakistan, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Umman Denizi'nde Pakistan ve Hindistan savaş gemileri çarpıştı - Son Dakika

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