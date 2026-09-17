Thomas Reis resmen Trabzonspor'da! İşte maaşı - Son Dakika
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Thomas Reis resmen Trabzonspor'da! İşte maaşı

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Thomas Reis resmen Trabzonspor\'da! İşte maaşı
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Trabzonspor, Thomas Reis'i yeni teknik direktör olarak resmen açıkladı. Alman çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalanırken Reis'in ilk sezon 1 milyon euro, ikinci sezon ise 1,2 milyon euro kazanacağı belirtildi. Bordo-mavililer ayrıca Reis'in eski kulübü Ludogorets'e 900 bin euro fesih bedeli ödeyecek.

Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Thomas Reis'in getirildiğini resmen açıkladı. Alman çalıştırıcıyla 2 yıllık anlaşma sağlayan bordo-mavili kulübün, Reis'e ödeyeceği ücret de belli oldu.

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis için resmi açıklamayı yaptı. Bordo-mavililer, Alman teknik adamı KAP'a bildirirken Reis için imza töreni de düzenleniyor.

REİS'E 2 SEZON İÇİN 2,2 MİLYON EURO

Trabzonspor ile 2 yıllık anlaşmaya varan Thomas Reis'in maaşı da netleşti. Alman teknik adama 2026-2027 futbol sezonu için net 1 milyon euro, 2027-2028 sezonu için ise net 1,2 milyon euro ücret ödenecek.

LUDOGORETS'E 900 BİN EURO ÖDENECEK

Trabzonspor, Thomas Reis'in ayrıldığı Bulgaristan ekibi Ludogorets'e sözleşme fesih bedeli olarak 900 bin euro ödeme yapacak.

SAMSUNSPOR'DA 72 MAÇA ÇIKTI

Türkiye'de daha önce Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis, kırmızı-beyazlı ekipte Temmuz 2024-Şubat 2026 döneminde görev yaptı. Alman teknik adam, Samsunspor'un başında çıktığı 72 karşılaşmada 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Reis bu süreçte 1,63 puan ortalaması yakaladı.

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    Yorumlar (2)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Alacağı para normal hiç de önemli değil önemli olan takıma el atması başarılı olması bu haftaki Galatasaray maçını mutlaka alması gerekiyor. 3 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    bedava valla umarım trsbzona başarı getirir bir samsunspor taraftarı olarak tsm destek 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Thomas Reis resmen Trabzonspor'da! İşte maaşı - Son Dakika
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