Mekke'ye yönelik saldırı girişimine Türkiye'den ilk tepki - Son Dakika
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Mekke'ye yönelik saldırı girişimine Türkiye'den ilk tepki

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Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine bu sabah İHA'larla düzenlenen saldırı girişimine Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor; Suudi Arabistan’la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz." denildi.

Suudi Arabistan ve Yemen'deki İran detekli Husiler arasındaki gerilim tavan yaptı. Mekke şehrine bu sabah İHA'larla saldırı girişiminde bulunulurken, Riyad yönetimi Husileri sorumlu tuttu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TEPKİ GELDİ

Türkiye'den de ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Suudi Arabistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor; Suudi Arabistan’la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da şu sözlerle saldırıya tepki gösterdi: " Mekke-i Mükerreme’nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum.

İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerifeyn’e yönelik her türlü saldırı girişimi, hepimizin ortak vicdanını yaralar. Mekke-i Mükerreme’nin huzur ve güvenliğinin korunması, tüm İslam âlemi için büyük bir hassasiyettir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daima ifade ettiği üzere, İslam dünyasının yeni çatışmalara değil, aklıselime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyacı vardır. Kardeş Suudi Arabistan’ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"HAVA SAHASINA GİRMEDEN TESPİT EDİLDİ"

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin Mekke’nin hava sahasına girmeye çalışan bir insansız hava aracını (İHA) engellediğini açıkladı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, dün saat 18.50 sularında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin, Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke’deki yasaklı hava sahasına girmeden önce tespit ettiğini belirtti.

Maliki, söz konusu İHA'nın Mekke şehrinin güneyinde engellendiğini ve imha edildiğini bildirdi.

"BU İKİNCİ DÜŞMANCA GİRİŞİM"

Tuğgeneral Maliki, şöyle devam etti:

"Bu düşmanca ve terörist girişim, 27 Temmuz 2017'deki balistik füze saldırısının ardından Mekke-i Mükerreme'yi hedef almaya yönelik ikinci girişimdir. Vahyin indiği, risaletim diyarı ve dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca Müslümanın sevgilisi olan kutsal toprakları hedef alma girişiminde bulunmak utanç verici bir eylemdir. Milyonlarca Müslümanın duygularını kasıtlı olarak kışkırtmaya yönelik bu eylem, terörist Husilerin ihlallerle dolu kara sicilinde yeni bir utanç lekesi olarak kalacaktır."

Hac ve umre ziyaretçilerinin güvenliğinin "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Maliki, "Koalisyon Güçleri Komutanlığı, Husilerin bu düşmanca ve terörist davranışlarına karşı gerekli ve caydırıcı tüm tedbirleri almakta tereddüt etmeyecektir." ifadesini kullandı.

HUSİLERDEN MEKKE'YE YÖNELİK TEHDİT İDDİALARINA YALANLAMA

Husiler, dün, Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan’daki kutsal mekanların Yemen kaynaklı bir tehdidin hedefi olduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Husilere ait Al Masirah televizyonunun haberine göre, Husilerin kontrolündeki Sana’daki askeri bir kaynak, Mekke’ye yönelik Yemen kaynaklı herhangi bir tehdit bulunmadığını belirtmişti.

Kaynak, Mekke ve kutsal mekanların hedef alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı.

Dışişleri Bakanlığıİhlas Haber AjansıSuudi ArabistanTürkiyeGüncelMekkeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Cem yan Cem yan:
    mekkeyi dualar korumuyomuydu? hava savunma sistemine gerek varmı? 4 31 Yanıtla
  • Emre Ulusu Emre Ulusu:
    Suudi arabistan değil suudi amerika orası turkiye olarak hep kınıyoruz hepte kınarız 7 6 Yanıtla
  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    Başladık yine kınamaya. 3 7 Yanıtla
  • Haluk Ceyhan Haluk Ceyhan:
    hep palavra 3 6 Yanıtla
  • Izzet Emre Izzet Emre:
    Ne yapılabilir sonuçları ile beraber anlatır mısın? 0 5 Yanıtla
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