Ertuğrul Doğan, görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Fatih Tekke'ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım - Son Dakika
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Ertuğrul Doğan, görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Fatih Tekke'ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım

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Ertuğrul Doğan, görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Fatih Tekke\'ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin ayrılık sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tekke'nin istifa kararını telefona gelen bir uygulama bildiriminden öğrendiğini söyleyen Doğan, “Bu ayrılık sürecini bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemeliydim. Bu konuda kırgınlığım var” dedi. Doğan ayrıca teknik direktör arayışında görüştüğü tek yerli hocanın Burak Yılmaz olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında bordo-mavili kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinde yaşananları anlatırken dikkat çeken ifadeler kullandı.

“İSTİFADAN HABERİMİZ YOKTU”

Fatih Tekke'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4-0'lık Ferencvaros mağlubiyetinin ardından aldığı ilk istifa kararından yönetimin haberdar olmadığını belirten Doğan, şunları söyledi:

“Trabzonspor'un hedefi tabii ki her zaman zirvede olmak. Bu koltukta olan herkesin amacının aynı olması gerekiyor. Sizin bildiğinizden biz de başka bir şey bilmiyorduk. Bizim de Fatih Tekke'nin istifasından haberimiz yoktu. Telefondan gelen bildirimle öğrendik. Fatih Tekke'nin istifasını bir aplikasyonla öğrendik.”

“HEMEN ARADIK AMA ULAŞAMADIK”

İstifa haberinin ardından Tekke'ye ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Doğan, “İstifa sonrası hemen Fatih Tekke'yi aradık ama ulaşamadık. Aklımızdan geçenlerle ağzımızdan geçenler bazen farklı oluyor. Uçak havadayken istifanın kabul edilmediğini ilettim. Sonrasında kendisiyle görüştüm, bunun yanlış olduğunu belirttim, tekrar yeni bir yola çıktık” dedi. Tekke, bu gelişmenin ardından kulübün isteğiyle görevine devam etmişti.

Ertuğrul Doğan, görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Fatih Tekke'ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım

AMEDSPOR MAÇINDAN SONRA YİNE İSTİFA ETTİ

Doğan, Amed Sportif Faaliyetler karşısında alınan mağlubiyetin ardından benzer bir durumun tekrar yaşandığını belirterek, “Amed maçının mağlubiyeti sonrasında yine hocanın istifa ettiği haberi geldi. Bu kararı bizi bilgilendirmeden verdi. Başka biri buna benzer cümleler kursaydı bu iş o anda biterdi” ifadelerini kullandı.

“BU KONUDA KENDİSİNE KIRGINIM”

Fatih Tekke'nin ayrılık yöntemine sitem eden Ertuğrul Doğan, kırgınlığını da açıkça dile getirdi:

“Bu ayrılık sürecini bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemeliydim. Bu konuda kırgınlığım var, bunu da kendisine ilettim.”

GÖRÜŞTÜĞÜ TEK YERLİ HOCA BURAK YILMAZ

Doğan, teknik direktör arayışı sırasında gündeme gelen isimlerle ilgili de konuştu. Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Arda Turan ile görüşmediğini belirten Trabzonspor Başkanı, yalnızca Burak Yılmaz ile temas kurduğunu açıkladı.

Doğan, “Abdullah Avcı ve Şenol Güneş bizim şampiyon hocamız. Ancak ikisiyle de hiçbir görüşme yapmadım. Arda Turan benim sevdiğim bir arkadaşımız, bir takım çalıştırdığı için onunla da temasımız olmadı. Bu süreçte sadece Burak Yılmaz'la görüştüm” dedi.

Ertuğrul Doğan, görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Fatih Tekke'ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım

TRABZONSPOR'DA THOMAS REIS DÖNEMİ

Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından Hüseyin Çimşir ile devam eden süreç sonrası teknik direktör arayışlarını hızlandıran Trabzonspor'un tercihi Thomas Reis oldu. Alman teknik adamın resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından görevine başlaması bekleniyor. Reis'in bordo-mavili takımın başındaki ilk önemli sınavlarından biri Galatasaray karşılaşması olacak.

Ertuğrul DoğanBurak YılmazFatih TekkeTrabzonsporSporSon Dakika

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