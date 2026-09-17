THY\'nin İtalya\'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı

THY Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'da mücadele etmesi planlanan turnuvaya ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Takımdaki bazı oyuncuların vize işlemlerinin sonuçlanmaması nedeniyle THY'nin organizasyona katılamayacağı belirtildi.

BAZI OYUNCULARIN VİZE İŞLEMLERİ SONUÇLANMADI

Airport Haber'in voleybol haberleri yapan Gibby'den aktardığı bilgilere göre, THY kadrosundaki bazı oyuncuların vize başvuruları sonuçlanmadı. Bunun üzerine takımın İtalya'daki hazırlık turnuvasından çekilmesine karar verildi.

Vize işlemlerinde sorun yaşayan oyuncuların kimlikleri ve başvuruların neden sonuçlanmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

RAKİPLERİ BELLİYDİ

THY'nin İtalya'daki hazırlık turnuvasında Chieri, Bergamo ve Firenze ile karşılaşması planlanıyordu.

Türk temsilcisinin organizasyondan çekilmesinin ardından katılımcı listesi de değişti. THY'nin yerine Millenium Brescia'nın turnuvaya dahil edileceği duyuruldu.

OYUNCULAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren THY Kadın Voleybol Takımı'nda milli takım görevlerinin ardından takıma dönen Derya Cebecioğlu ve Indy Baijens ile yeni transfer Bojana Milenkovic rutin sağlık kontrollerinden geçti. Oyuncuların kontrollerinin takımın sağlık sponsoru Medicana Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirildiği bildirildi.