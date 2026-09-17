Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayasofya\'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'nın altında geniş yer altı galerileri, geçitler ve tüneller bulunduğunu açıkladı. Yaklaşık 9 kilometreye kadar uzanan bölümlerden söz edildiğini belirten Ersoy, çalışmalar tamamlandığında güvenli alanların ziyarete açılabileceğinin sinyalini verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş programı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Ayasofya'da yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ersoy, yapının altında bugüne kadar ziyaretçilerin görmediği geniş bir yer altı ağı bulunduğunu söyledi.

"9 KİLOMETREYE KADAR UZANAN BÖLÜMLERDEN SÖZ EDİLİYOR"

Ayasofya'nın altında geniş yer altı galerileri, geçitler ve tüneller bulunduğunu belirten Ersoy, yaklaşık 9 kilometreye kadar uzanan bölümlerden söz edildiğini aktardı.

Bazı noktalarda çökmeler ve geçişi engelleyen alanlar bulunduğunu söyleyen Ersoy, bu bölümlerde temizlik ve düzenleme çalışmalarında önemli ilerleme sağlandığını ifade etti. Çamur ve balçığın uzaklaştırılması, nemin kontrol altına alınması ve yapısal güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

TURİZME KAZANDIRILABİLİR

Önceliklerinin restorasyon, temizlik, güçlendirme ve bilimsel incelemeleri tamamlamak olduğunu vurgulayan Ersoy, çalışmaların ardından güvenli ve uygun bölümlerin ziyarete açılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.

Böyle bir imkân oluşması hâlinde Ayasofya'nın bugün ziyaretçilerin göremediği önemli bir tarihî katmanının turizme kazandırılabileceğini belirtti.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI RESTORASYONLARINDAN BİRİ

Ayasofya'da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonlarından birini yürüttüklerini kaydeden Ersoy, çalışmaların görünen alanların yanı sıra yapının altındaki ve ziyaretçilerin erişemediği bölümlerde de sürdüğünü anlattı.

Ana kubbenin bazı bölümlerinin yüzyıllardır bu ölçekte ele alınmadığını ifade eden Ersoy, çatlaklardan kaynaklanan su sızıntılarının iç mekândaki bezemelere zarar verebildiğini belirtti. Mozaik ve bezemeleri korumak için kubbeye dışarıdan müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

KUBBEYE RADAR VE LAZER TARAMASI YAPILACAK

Kubbe kontrollü biçimde açıldığında radar ve lazer taramalarının da yapılacağını açıklayan Ersoy, böylece görünmeyen çatlakların, boşlukların ve yapısal sorunların ayrıntılı olarak tespit edilerek güçlendirme çalışmalarının yürütüleceğini bildirdi.

Restorasyonu ibadet ve ziyaret akışını sürdürerek gerçekleştirmenin kapsamlı bir hazırlık gerektirdiğini vurgulayan Ersoy, bilim kurulunun yaklaşık bir yıl boyunca bu konu üzerinde çalıştığını söyledi. Kubbenin altına kurulan platformun malzemeleri, taşıma kapasitesi ve montaj sisteminin test edildiğini, mühendislik çalışmaları ile malzeme ve yük testlerinin ardından montajın kısa sürede tamamlandığını kaydetti.

DIŞ GÖRÜNÜMDE HEDEF 2027 SONU

Kubbedeki ana çalışmalar için en az bir yıllık yoğun bir süreç öngördüklerini belirten Ersoy, cephelerde birden fazla noktada eş zamanlı çalışılabildiği için daha hızlı ilerleme sağlanabildiğini anlattı.

Genel hedeflerinin 2027 yılı sona ermeden Ayasofya'nın dış görünümünün çok büyük ölçüde eski hâline dönmesi olduğunu açıklayan Ersoy, bu aşamada iskelelerin önemli bölümünün sökülmüş ve cephe çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmış olmasını planladıklarını söyledi.

Ersoy, yapının alt katlarında ve görünmeyen bölümlerinde ise çalışmaların devam edebileceğini ifade etti.

Kültür Ve Turizm BakanlığıKültür ve Turizm BakanıMehmet Nuri ErsoyDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    elinize sağlık bakanın iş bilenin kılıç kuşananın 5 1 Yanıtla
  • Fahriye Dalyan Fahriye Dalyan:
    Müthiş yeraltı otelleri olur. malum Turizm bakanı otel işletir, sağlık bakanı hastane, eğitim bakanı okul.. 2 2 Yanıtla
  • Güven Yaşar Güven Yaşar:
    evet içinde petrolmü var 2 2 Yanıtla
  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    ORADAKİ GİZLİ DEFİNELERDEN BİZİM BİLOYU UZAK TUTUN. HEPSİ MİLLETİMİZİNDİR. TÜM EMEKLİ HAKLARI VE 3600 EK GÖSTERGE HAKLARI VERİLSİN 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Yunanistan’a sert çıkış Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunanistan'a sert çıkış
Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme Azmettirenler de hesap verecek Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme! Azmettirenler de hesap verecek
Kassam Tugayları’na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat’ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
Çağla Öz’ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Çağla Öz'ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Kan donduran kaza Otomobil ikiye bölündü, 2 ölü, 2 yaralı Kan donduran kaza! Otomobil ikiye bölündü, 2 ölü, 2 yaralı
Destici’yi küplere bindiren bayrak Genel sekretere dönüp sordu: Bu nedir Destici'yi küplere bindiren bayrak! Genel sekretere dönüp sordu: Bu nedir?
Suudi Arabistan’a çifte saldırı Dev tesis ve hava üssü vuruldu Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:49
Almanya’nın kadrosu açıklandı Klopp’tan Sane’ye hayatının şoku
Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku
11:42
Kadir İnanır’ın 28 mirasçısına soğuk duş
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
10:58
THY’nin İtalya’daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
10:50
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2’si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
10:06
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK’dan art arda açıklama
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK'dan art arda açıklama
09:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “borsa“ açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "borsa" açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
09:45
Gerekçe bilindik 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Gerekçe bilindik! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 12:52:37. #7.12#
SON DAKİKA: Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement