Kadir İnanır\'ın 28 mirasçısına soğuk duş

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın vefatının ardından merak edilen miras sürecinde bugün Beykoz Adliyesi'nde önemli bir gelişme yaşanacak. Sanatçının 2015 ve 2022 yıllarında hazırladığı üç ayrı vasiyetnamesi adliyede açılacak. Son vasiyetnamede İnanır’ın mal varlığının çoğunu 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı iddia edildi.

İnanır’ın vasiyetnamesinde, Jülide Kural’ın da vefat etmesi ihtimaline karşı mal varlığının insan hakları dernekleri ve eğitim kurumları arasında paylaştırılmasını istediği öne sürüldü. Hürriyet'te yer alan habere göre; 2015’te ilk vasiyetini hazırlayan Kadir İnanır, 2022’de noter huzurunda iki ayrı vasiyetname daha düzenledi. Üç vasiyetnamenin içeriği bugüne kadar gizli tutuldu. Bugün yapılacak işlemin ardından mirasın nasıl paylaştırılacağı resmiyet kazanacak. Öte yandan Kadir İnanır'ın dev mirasında onlarca yüzük, saat ve bankada yüklü parası olduğu da iddialar arasında yer alıyor.

"VASİYETE SAYGI DUYMAK LAZIM"

Gündeme gelen iddiaların ardından Jülide Kural, vasiyet tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kural, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım. Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu. Herkes kendi kararını kendi veriyor. Kendisi bir vasiyetname hazırlamış. Buna saygı duymak lazım. Kadir’e olan saygının bir devamlılığı olarak. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir’e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim."

"KADİR'İ ANLATAN SADE BİR MEZAR YAPTIRDIM"

Jülide Kural, 26 Haziran’da tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi’nde hayatını kaybeden ve Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapılan veda töreninin ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilen usta oyuncunun mezarını yaptırdığını da anlattı. Kural, hayat arkadaşı Kadir İnanır için yaptırdığı mezarı şu sözlerle aktardı: "Alanımız dar olduğu için Kadir’i temsil eden bir güvercin koydurdum. ‘Sinema, barış, özgürlük’ yazdırdım ve önüne fotoğrafını koydurdum. Çok sade ama Kadir’i anlatan bir mezarı oldu."

28 YASAL MİRASÇI İTİRAZA HAZIRLANIYOR

Ortaya atılan iddiaların ardından gözler Kadir İnanır’ın ailesine çevrildi. İnanır’ın 11 kardeşinden yalnızca birinin hayatta olduğu ve toplam yasal mirasçı sayısının 28’e ulaştığı öne sürüldü. İddialara göre İnanır’ın yeğenleri, vasiyetnameye itiraz etmek için hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Vasiyetnamenin geçerliliği ve mirasın nasıl paylaşılacağı ise yürütülecek hukuki süreç sonunda netlik kazanacak.