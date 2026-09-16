Aydında sahte yağ operasyonu: 2,7 milyon liralık ürün ele geçirildi

Aydın'da sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda tağşiş yağ ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde sahtecilik faaliyetlerine yönelik 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON LİRA

Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 724 bin TL olduğu değerlendirilen 4 bin 63 litre etiketsiz tağşiş yağ ile tağşiş yağ dolumunda kullanıldığı belirlenen 7 bin 922 adet boş teneke ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerle ilgili 5 şahıs hakkında işlem yapılırken, şahıslara toplam 1 milyon 846 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kent genelinde sahte ve mevzuata aykırı ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.