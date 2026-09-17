Fener'i batıran 5'li! 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi - Son Dakika
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Fener'i batıran 5'li! 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi

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Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder, Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao transferlerinde toplam 55,5 milyon euro harcadığı, bu oyuncuların ayrılıkları sonrası ise 3,6 milyon euro gelir elde ettiği belirtildi. İki rakam arasındaki fark 51,9 milyon euro olarak hesaplandı.

Fenerbahçe'nin son dönem transferlerinden 5 oyuncuyla ilgili mali tablo gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu futbolcuların transferleri için yüksek bonservis bedelleri öderken ayrılıklar sonrası elde edilen gelir düşük kaldı.

55,5 MİLYON EURO HARCANDI

Fenerbahçe, Cengiz Ünder için 15 milyon euro, Sofyan Amrabat için 12 milyon euro, Diego Carlos için 11,4 milyon euro, Çağlar Söyüncü için 8,5 milyon euro ve Rodrigo Becao için 8,3 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu 5 futbolcu için toplam harcama 55,5 milyon euro oldu.

AYRILIKLARDAN 3,6 MİLYON EURO GELDİ

Söz konusu oyuncuların takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin elde ettiği toplam gelirin ise 3,6 milyon euro olduğu aktarıldı. Bu rakamlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre sarı-lacivertlilerin söz konusu 5 transferdeki bonservis farkı 51,9 milyon euro olarak ortaya çıktı.

Çağlar SöyüncüSofyan AmrabatCengiz ÜnderFenerbahçeDiegoSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • özer bergin özer bergin:
    Lukaku bu senenin ilk kazığı olarak ekleme yapalım. 7 0 Yanıtla
  • Su Ya Su Ya:
    sistem olmayınca kimi getirirsen getir bana göre bir fark olmaz maç başlıyor Allah Allah Allah ileriye Allah Allah geriye 15 dakikadan sonra başlıyorlar potur potur tek tek dökülmeye artık 90 dakikayı kim çıkartırsa... 3 0 Yanıtla
  • Su Ya Su Ya:
    Dünya futbolu 3 metreden başlayıp 4 5 6 ve 7 metre içerisinde oluşturulan üçgen alanlarda paslaş ma yaparak futbol oynuyor örneğin PSG ve Barcelona bu sistemi uygulayan en iyi iki takım bu yüzden zirvedeler, şimdi Türkiye'de oynanan futbola bakalım bu üçgeni kurabilen bir takım var mı buna 4 büyükler de dahil, 1 üçgen paslaşmasını yapar ikinci üçgene geçer top 3 üçgen kurulduğunda zaten ya gol pozisyonuna girmiştir takım ya da golünü atmıştır.. bunun adına dünyada SİSTEM deniliyor... peki biz ne yapıyoruz...? 2 0 Yanıtla
  • Serhan Demir Serhan Demir:
    Fenerbahçe onlardan kurtuldu ve 50 milyon€ zarar etti, Peki sakat SİNGO ya 30 milyon bonservis ve daha 5 yıl 5 er milyon € dan maaş, toplam 55 milyon € , ve bu oyuncu geldiğinden beri SAKAT. Zarar 55 milyon € bunuda yazın. 0 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fener'i batıran 5'li! 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi - Son Dakika
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