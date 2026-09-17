Fener'i batıran 5'li! 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi

Fener'i batıran 5'li! 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder, Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao transferlerinde toplam 55,5 milyon euro harcadığı, bu oyuncuların ayrılıkları sonrası ise 3,6 milyon euro gelir elde ettiği belirtildi. İki rakam arasındaki fark 51,9 milyon euro olarak hesaplandı.
Fenerbahçe'nin son dönem transferlerinden 5 oyuncuyla ilgili mali tablo gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu futbolcuların transferleri için yüksek bonservis bedelleri öderken ayrılıklar sonrası elde edilen gelir düşük kaldı.
55,5 MİLYON EURO HARCANDI
Fenerbahçe, Cengiz Ünder için 15 milyon euro, Sofyan Amrabat için 12 milyon euro, Diego Carlos için 11,4 milyon euro, Çağlar Söyüncü için 8,5 milyon euro ve Rodrigo Becao için 8,3 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu 5 futbolcu için toplam harcama 55,5 milyon euro oldu.
AYRILIKLARDAN 3,6 MİLYON EURO GELDİ
Söz konusu oyuncuların takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin elde ettiği toplam gelirin ise 3,6 milyon euro olduğu aktarıldı. Bu rakamlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre sarı-lacivertlilerin söz konusu 5 transferdeki bonservis farkı 51,9 milyon euro olarak ortaya çıktı.
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