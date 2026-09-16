Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi - Son Dakika
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Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi

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Aksaray-Konya karayolunun 10. kilometresinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle sürücülerin önünü görememesi 2 midibüs, 2 otomobil ve 3 hafif ticari aracı birbirine kattı. Kazada 16 kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 16 kişi yaralandı.

GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRLANDI, 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, Aksaray- Konya kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Etkili olan kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle 2 servis midibüsü, 2 otomobil, 3 hafif ticari araç peş peşe çarpıştı.

YARALILAR ARAÇLARDAN ÇIKARILARAK HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 16 kişi, itfaiye erleri tarafından araçlardan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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