Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra bir arada! Sohbet hayli koyu

2027 İspanya Süper Kupa tanıtım toplantısında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başkanları aynı ortamda buluştu.

ÜÇ BÜYÜK KULÜBÜN BAŞKANLARI BULUŞTU

Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı katıldı. Etkinlikte bir araya gelen üç başkanın görüntüleri dikkat çekerken, Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'in uzun süre sohbet ettiği görüldü.

YILDIRIM VE ÖZBEK'TEN DİKKAT ÇEKEN BULUŞMA

Fenerbahçe ve Galatasaray rekabetinin önemli isimleri arasında yer alan Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek, toplantıda bir süre sohbet etti. İkilinin samimi görüntüleri objektiflere yansıdı.