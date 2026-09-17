Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra bir arada! Sohbet hayli koyu

Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra bir arada! Sohbet hayli koyuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2027 İspanya Süper Kupa tanıtım toplantısında Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Serdal Adalı bir araya geldi. Yıllar sonra aynı ortamda bulunan Yıldırım ve Özbek'in samimi bir şekilde sohbet ettiği görüldü.
2027 İspanya Süper Kupa tanıtım toplantısında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başkanları aynı ortamda buluştu.
ÜÇ BÜYÜK KULÜBÜN BAŞKANLARI BULUŞTU
Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı katıldı. Etkinlikte bir araya gelen üç başkanın görüntüleri dikkat çekerken, Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'in uzun süre sohbet ettiği görüldü.
YILDIRIM VE ÖZBEK'TEN DİKKAT ÇEKEN BULUŞMA
Fenerbahçe ve Galatasaray rekabetinin önemli isimleri arasında yer alan Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek, toplantıda bir süre sohbet etti. İkilinin samimi görüntüleri objektiflere yansıdı.
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