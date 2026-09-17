Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra bir arada! Sohbet hayli koyu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra bir arada! Sohbet hayli koyu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2027 İspanya Süper Kupa tanıtım toplantısında Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Serdal Adalı bir araya geldi. Yıllar sonra aynı ortamda bulunan Yıldırım ve Özbek'in samimi bir şekilde sohbet ettiği görüldü.

2027 İspanya Süper Kupa tanıtım toplantısında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başkanları aynı ortamda buluştu.

ÜÇ BÜYÜK KULÜBÜN BAŞKANLARI BULUŞTU

Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı katıldı. Etkinlikte bir araya gelen üç başkanın görüntüleri dikkat çekerken, Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'in uzun süre sohbet ettiği görüldü.

YILDIRIM VE ÖZBEK'TEN DİKKAT ÇEKEN BULUŞMA

Fenerbahçe ve Galatasaray rekabetinin önemli isimleri arasında yer alan Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek, toplantıda bir süre sohbet etti. İkilinin samimi görüntüleri objektiflere yansıdı.

Aziz YıldırımAziz YıldırımSerdal AdalıDursun ÖzbekGalatasaraySüper KupaFenerbahçeİspanyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ragnar Lothbrok Ragnar Lothbrok:
    Eski başkan bu iyiymiş :D 5 0 Yanıtla
  • chtunr8@gmail.com [email protected]:
    futbol kardeşliktir hakaret yada küfür ortamı değil olması gereken bu 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kalın Afganistan’da Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı
Trafikte akılalmaz görüntü Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti Trafikte akılalmaz görüntü! Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi
Lazio’nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı Lazio'nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı
Zabıta denetimde fark etti Zincir marketin kapısına mühür vuruldu Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu
Mekke’ye yönelik saldırı girişimine Türkiye’den ilk tepki Mekke'ye yönelik saldırı girişimine Türkiye'den ilk tepki
Kadın kılığına giren seri katil yakalandı: 80 kişiyi öldürdüm Kadın kılığına giren seri katil yakalandı: 80 kişiyi öldürdüm
Aydında sahte yağ operasyonu: 2,7 milyon liralık ürün ele geçirildi Aydında sahte yağ operasyonu: 2,7 milyon liralık ürün ele geçirildi
17:11
Bilal Erdoğan’ın Arda Güler heyecanı
Bilal Erdoğan'ın Arda Güler heyecanı
17:04
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon Genel müdür yardımcısı gözaltında
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
16:50
Thomas Reis resmen Trabzonspor’da İşte maaşı
Thomas Reis resmen Trabzonspor'da! İşte maaşı
16:39
Fener’i batıran 5’li 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi
Fener'i batıran 5'li! 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi
16:22
TEM’de tır yangını Edirne yönü trafiğe kapatıldı
TEM'de tır yangını! Edirne yönü trafiğe kapatıldı
16:08
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
15:48
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
15:07
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
14:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 17:25:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra bir arada! Sohbet hayli koyu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement