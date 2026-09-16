Bursa'da hareket halindeki otomobilin kaputunda tamirat yapan tamirci şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Bursa'da hareket halindeki otomobilin kaputunda tamirat yapan tamirci şaşkınlık yarattı

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Bursa\'da hareket halindeki otomobilin kaputunda tamirat yapan tamirci şaşkınlık yarattı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde bir tamirci, seyir halindeki otomobilin kaputunu açarak motor bölümünde tamirat yaptı. Tehlikeli yöntem, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da bir tamircinin, seyir halindeki otomobilin kaputunu açarak araç üzerinde tamirat yapması görenleri şaşkına çevirdi. Tehlikeli yöntemle yapılan tamirat, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç hareket halindeyken bir tamirci otomobilin kaputunu açarak motor bölümünde çalışma yaptı. Tamirci, araç ilerlediği sırada kaput kısmında bulunan motor bölümünü kontrol ederek arızayı gidermeye çalıştı. Seyir halindeki otomobilin kaputunda tamirciyi gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tehlikeli tamirat yöntemi yoldaki diğer otomobil sürücüleri tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA
Cep Telefonu3. SayfaİzmirBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da hareket halindeki otomobilin kaputunda tamirat yapan tamirci şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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