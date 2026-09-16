Tedesco'nun prensiydi, İsmail Kartal tek bir kez bile 11'de şans vermedi - Son Dakika
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Tedesco'nun prensiydi, İsmail Kartal tek bir kez bile 11'de şans vermedi

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Fenerbahçe'de Tedesco döneminde vazgeçilmez olan Dorgeles Nene, İsmail Kartal döneminde adeta unutuldu. Deneyimli teknik adam, Malili sol kanat oyuncusunu şu ana dek herhangi bir müsabakada ilk 11'de sahaya sürmedi.

Süper Lig'de çalkantılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro tercihleri ve oyuncu seçimleri eleştirilerin odağında yer almaya devam ediyor. 

NENE İLK 11'DE FORMA GİYMEYİ UNUTTU

Sarı-lacivertli ekipte Domenico Tedesco döneminin en güvendiği isimlerden biri olan Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, yeni dönemde adeta formaya hasret kaldı. Geçtiğimiz sezon sergilediği 13 gol ve 12 asistlik etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken ve büyük beklentilerle kadroda tutulan 23 yaşındaki oyuncu, İsmail Kartal’ın göreve gelmesinin ardından kulübeye hapsoldu. Bu sezon henüz hiçbir resmi müsabakada ilk 11'de sahaya çıkma şansı bulamayan genç yetenek, rotasyonda da gerilere düştü.

Tedesco'nun prensiydi, İsmail Kartal tek bir kez bile 11'de şans vermedi

KULÜBEDE BEKLEDİ, ŞANS BULAMADI

Gençlerbirliği ve son olarak oynanan Gaziantep FK karşılaşmalarında maç kadrosunda yer almasına rağmen teknik heyet tarafından süre verilmeyen Dorgeles Nene'nin bu durumu taraftarların da tepkisini çekti. Özellikle Gaziantep FK mücadelesinin ardından İsmail Kartal'ın Nene tercihi geniş yankı uyandırırken, genç kanat oyuncusunun potansiyelinden faydalanılmaması sert bir şekilde eleştirildi.

Tedesco'nun prensiydi, İsmail Kartal tek bir kez bile 11'de şans vermedi
Domenico Tedescoİsmail KartalFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mustafa Naz Mustafa Naz:
    ya birakin artik haber yapmayi baska konumu yok 0 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    yaaa hoca bu git ya bırakın Fenerbahçe nin yakasını 0 0 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    çünlü hoca değil 0 0 Yanıtla
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