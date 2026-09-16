Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü - Son Dakika
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Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtilen S.F., boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül F. ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'i silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi ile kayınvalidesini ve kayınpederini silahla vurarak öldürdü.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Korkuteli'nin Karakuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen S. F. (38), eşi ve ailesiyle henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştı. S. F., eşinin ailesinin evinde eşi Ayşegül F. (36), kayınbabası Ahmet Engel (65) ve kaynanası Cemile Engel'e (63) silahla ateş açtı.

Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne, baba ve kızlarının hayatının kaybettiğini belirledi.  Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalama için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CENAZELER MORGA GETİRİLDİ

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Sefer Coşkun'un av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü boşanma aşamasındaki Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile ve kayınpederi Ahmet Engel'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurum Başkanlığı morguna getirildi. Morg önünde toplanan ailenin yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Cenazelerin otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kaynak: İHA

Korkuteli, Jandarma, 3. Sayfa, Antalya, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • siyamibayhan@icloud.com [email protected]:
    ekonomik şartlar milletı ne hale getırdı 24 19 Yanıtla
    Mustafa ŞEKER Mustafa ŞEKER:
    ekonomi ile caninin adam öldürmesi ne alaka, nasıl ilişkilendirdin 3 1
    Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    NEDEN İDAM CEZASININ GELMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA KONUŞMUYOR SUNUZ 0 0
  • Tekin Hazırcı Tekin Hazırcı:
    Ekonomi çökünce ülke ve millet tamamen çöktü gercek bu gidişatta hiç iyi degil 21 21 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Yeni Turkiye 13 19 Yanıtla
  • Cengiz Soydemir Cengiz Soydemir:
    uzaklaştırma çözüm değil.. Cana kıymak nedir arkadaş.. Sen mi verdin canı.. Allah Rahmet eylesin, üzücü çok üzücü.. Diğer cani de hem bu dünyasını hem de ahiretini yakmış.. 29 0 Yanıtla
  • Gülsen Tanrıverdi Gülsen Tanrıverdi:
    ekonomik derken ? 16 5 Yanıtla
    Barış Altan Barış Altan:
    Makarnayı azalt ablarsın 3 7
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SON DAKİKA: Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü - Son Dakika
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