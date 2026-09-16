Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek

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Şanlıurfa\'da 392 aday yeniden KPSS\'ye girecek
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Eylül 2026'da yapılan KPSS Lisans oturumunda Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde mevzuata aykırı uygulamalara maruz kaldığı belirlenen 392 adaya eş değer sınav yapılacağını duyurdu. Trafik kazası nedeniyle sınav saatinin 10.45'e ertelendiği kampüsteki 22 salonda inceleme yapan ÖSYM Yönetim Kurulu, fırsat eşitliğini sağlamak adına etkilenen adaylar için yeniden sınav kararı aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde mevzuata aykırı uygulamalara maruz kaldığı tespit edilen 392 aday için eş değer sınav yapılacağını açıkladı. Sınav günü yaşanan trafik krizinin ardından başlatılan incelemede, bazı salonlarda kuralların ihlal edildiği belirlendi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2026-KPSS Lisans GK-GY oturumunun 6 Eylül 2026'da 1 milyon 708 bin 329 adayın katılımıyla 145 sınav merkezinde tamamlandığı hatırlatıldı. Sınav sabahı Şanlıurfa kent merkezi ile Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü bağlantı yolunun tek şeride düşmesi ve yaşanan trafik kazası nedeniyle adayların binalara ulaşmakta güçlük çektiği ifade edildi.

TRAFİK KRİZİ SONRASI GİRİŞ SÜRESİ UZATILDI

Adayların mağdur olmaması amacıyla Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü'nün talebi doğrultusunda sınav gizliliği ve güvenliği korunarak Osmanbey Kampüsü'ndeki binalara giriş süresi 30 dakika uzatıldı. Sınav başlama saati söz konusu kampüsteki binalar için 10.45 olarak uygulandı.

İNCELEMEDE MEVZUATA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Sınavın ardından sürecin detaylarını araştırmak üzere ÖSYM tarafından derhal inceleme başlatıldı. Görevli personelin ifadeleri, kamera kayıtları, bina ve salon tutanaklarının titizlikle incelenmesi sonucunda kampüsteki 150 sınav salonunun 22'sinde görevlilerce mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı ve bu durumdan 392 adayın etkilendiği saptandı. ÖSYM Yönetim Kurulu'nun 15 Eylül 2026 tarihli kararıyla, fırsat eşitliğini korumak ve adaleti sağlamak adına söz konusu 392 adaya eş değer sınav yapılmasına karar verildi.

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    Yorumlar (2)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Araplara özel sınav 1 3 Yanıtla
  • Metin şen Metin şen:
    soruları vermeyi unuttular sanırım 1 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek - Son Dakika
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