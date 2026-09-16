Kayseri'de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi

KAYSERİ'de evine gittiği H.A. tarafından bıçaklanarak öldürülen Onur Uyumaz'ın (26), olay öncesi sokakta elinde keserle yürüdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

OLAY NASIL GELİŞTİ

Olay, 11 Eylül'de saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Derinçay Sokak'ta meydana geldi. Onur Uyumaz, elinde keserle H.A.'nın evine gitti. Çıkan kavgada H.A., Onur Uyumaz'ı kalbinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Uyumaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Onur Uyumaz, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan H.A., ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, Onur Uyumaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Uyumaz'ın sokakta elinde keserle H.A.'nın evine doğru gittiği görüldü.