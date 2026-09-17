İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor - Son Dakika
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İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor

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İstanbul\'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy\'e geliyor
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İspanya Süper Kupa'nın İstanbul'da oynanacak maçlarının statları belli oldu. Barcelona-Atletico Madrid yarı finali Chobani Stadyumu'nda, Real Madrid-Real Sociedad yarı finali Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. 6 Şubat'taki final ise RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

İspanya Süper Kupa heyecanı İstanbul'a taşınıyor. Organizasyon kapsamında oynanacak iki yarı final ve final karşılaşmasının statları belli oldu.

BARCELONA İLE ATLETICO MADRID KADIKÖY'DE

İlk yarı finalde Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. 2 Şubat'ta oynanacak mücadeleye Fenerbahçe'nin sahası Chobani Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmanın galibi, İspanya Süper Kupa finaline yükselen ilk takım olacak.

REAL MADRID TÜPRAŞ STADYUMU'NDA SAHAYA ÇIKACAK

İkinci yarı final mücadelesinde ise Real Madrid ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. 3 Şubat'taki dev karşılaşma Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Bu karşılaşmanın galibi, Barcelona-Atletico Madrid eşleşmesinden gelecek takımla finalde karşılaşacak.

KUPA RAMS PARK'TA KALKACAK

İspanya Süper Kupa'nın şampiyonunu belirleyecek finalin adresi ise RAMS Park olacak. Yarı final karşılaşmalarını kazanan iki ekip, 6 Şubat'ta kupaya uzanmak için mücadele edecek.

İSPANYA SÜPER KUPA MAÇ PROGRAMI

  • 2 Şubat – Yarı final: Barcelona - Atletico Madrid/ Chobani Stadyumu
  • 3 Şubat – Yarı final: Real Madrid - Real Sociedad/ Tüpraş Stadyumu
  • 6 Şubat – Final: Yarı final galipleri/ RAMS Park
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    Yorumlar (1)

  • Akay kayhan Akay kayhan:
    en büyük kimse final orda oynanır! 2 3 Yanıtla
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