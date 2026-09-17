İstanbul\'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy\'e geliyor

İspanya Süper Kupa heyecanı İstanbul'a taşınıyor. Organizasyon kapsamında oynanacak iki yarı final ve final karşılaşmasının statları belli oldu.

BARCELONA İLE ATLETICO MADRID KADIKÖY'DE

İlk yarı finalde Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. 2 Şubat'ta oynanacak mücadeleye Fenerbahçe'nin sahası Chobani Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmanın galibi, İspanya Süper Kupa finaline yükselen ilk takım olacak.

REAL MADRID TÜPRAŞ STADYUMU'NDA SAHAYA ÇIKACAK

İkinci yarı final mücadelesinde ise Real Madrid ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. 3 Şubat'taki dev karşılaşma Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Bu karşılaşmanın galibi, Barcelona-Atletico Madrid eşleşmesinden gelecek takımla finalde karşılaşacak.

KUPA RAMS PARK'TA KALKACAK

İspanya Süper Kupa'nın şampiyonunu belirleyecek finalin adresi ise RAMS Park olacak. Yarı final karşılaşmalarını kazanan iki ekip, 6 Şubat'ta kupaya uzanmak için mücadele edecek.

İSPANYA SÜPER KUPA MAÇ PROGRAMI