Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası İstanbul\'da 57 yıl sonra ilk kez yapılacak

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası İstanbul'da 57 yıl sonra ilk kez yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, 57 yıl aradan sonra yarın İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak. Organizasyonda 8 başpehlivan ve 84 pehlivan mücadele edecek; vatandaşlar organizasyonu yerinde ücretsiz izleyebilecek.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek kupa, 57 yıl aradan sonra ilk kez yapılacak. Organizasyonda, 8 başpehlivan ve 84 pehlivan mücadele edecek.
ÜCRETSİZ İZLENİLEBİLECEK
Saat 08.00'deki kura çekimiyle başlayacak organizasyon, saat 17.00'de yapılması planlanan başpehlivanlık final maçıyla sona erecek. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı vatandaşlar yerinde ücretsiz şekilde izleyebilecek.
Organizasyona katılacak başpehlivanlar şöyle:
Erkan Taş, Feyzullah Aktürk, Seçkin Duman, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Sinan Yıldız, Yusuf İslam Taş.
Kaynak: AA
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