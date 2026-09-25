Defineciler evin içinde 25 metrelik kuyu kazdı

Şanlıurfa'da bir evde kaçak kazı yaparak define aradıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin evin içerisinde yaklaşık 25 metre derinliğinde çukur açtığı tespit edilirken, kazıda kullanılan çok sayıda ekipmana da el konuldu.

JANDARMA DEFINE AVCILARININ İZİNİ SÜRDÜ

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Eyyübiye ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda E.G. ve M.K. isimli 2 şüphelinin bir evin içerisinde kaçak kazı yaptığı ve define aradığı belirlendi.

EVİN İÇİNDE 25 METRE DERİNLİĞE İNDİLER

Adrese giden jandarma ekipleri, şüphelilerin evin içerisinde yaklaşık 25 metre derinliğinde çukur kazdığını tespit etti. Kazının boyutu dikkat çekerken, evde yapılan aramada define aramak için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme bulundu.

GAZ MASKESİNDEN HAVALANDIRMA PERVANESİNE

Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada balyoz, gaz maskesi, kazma, kürek, projektör, motorlu yük makarası ve havalandırma pervanesi ele geçirildi.

Ele geçirilen ekipmanlara el konulurken, E.G. ve M.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.