Bağcılar'da sokakta çıplak dolaşan kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bağcılar'da sokakta çıplak dolaşan kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi

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Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sokakta çıplak dolaşan A.H.A.E. (27), polis ekiplerince gözaltına alındı. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlenen şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Bağcılar'da sokakta çıplak şekilde dolaştığı görüntüler ortaya çıkan 27 yaşındaki A.H.A.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Herhangi bir rahatsızlığı veya sağlık sorunu bulunmadığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Olay, 11 Eylül Cuma günü saat 05.30 sıralarında Bağcılar'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta çıplak dolaşan bir kişiye ait görüntülerin paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP GÖZALTINA ALINDI

Polisin çalışması sonucunda görüntülerdeki kişinin 27 yaşındaki A.H.A.E. olduğu tespit edildi. Şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SAĞLIK SORUNUNUN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Yapılan incelemede A.H.A.E.'nin herhangi bir rahatsızlığının veya sağlık sorununun bulunmadığı belirlendi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Fevzi Çakmak, Bağcılar, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da sokakta çıplak dolaşan kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da sokakta çıplak dolaşan kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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