Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan dikkat çeken "Erdoğan" çıkışı - Son Dakika
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Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan dikkat çeken "Erdoğan" çıkışı

Suriye Cumhurbaşkanı Şara\'dan dikkat çeken "Erdoğan" çıkışı
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesine yönelik yaptırımların kalkmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkısına özel parantez açtı. Şara, "Trump, Muhammed bin Selman ve Erdoğan’a yaptırımların kaldırılmasına verdikleri katkı için teşekkür ediyorum. Kısıtlamaların sona ermesiyle Suriye adeta yeniden doğdu ve önümüz açıldı." dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, uluslararası yaptırımların kaldırılmasının ülke için tarihi bir dönüm noktası olduğunu ve Suriye'nin adeta yeniden doğduğunu belirtti.

ŞARA: YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINA VERDİĞİ DESTEK İÇİN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Dubai'de düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde konuşan Şara, 1979'dan bu yana uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Suriye'de finans ve bankacılık sistemlerini tanımadan yetişen nesiller olduğunu söyledi.

Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump nezdindeki girişimlerinin, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını sağlayan tarihi kararda etkili olduğunu ifade etti. Şara, "Trump, Muhammed bin Selman ve Erdoğan’a yaptırımların kaldırılmasına verdikleri katkı için teşekkür ediyorum. Kısıtlamaların sona ermesiyle Suriye adeta yeniden doğdu ve önümüz açıldı." dedi.

Yaptırımlarda Suriye halkının hiçbir sorumluluğu olmadığını vurgulayan Şara, "Yaptırımların kaldırılmasıyla Suriye üzerindeki prangalar kırıldı. Bundan sonraki süreçte doğru politika ve adımlarla bu gemiyi selamete çıkaracağız." dedi.

"SURİYE ARTIK ULUSLARARASI KAMUOYUNDA BÜYÜK BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Şara, Suriye’de 60 yıl süren idari yolsuzluk ve baskı döneminin sona erdiğini, istikrarın sadece Suriyeliler için değil tüm bölge için büyük bir kazanım olduğunu kaydetti. Ülkenin içinde bulunduğu geçiş dönemini ve ekonomik hedefleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Şara, Suriye’nin artık uluslararası kamuoyunda bir "kriz alanı" olarak değil "büyük bir fırsat" olarak görüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Şara, sözlerine şöyle devam etti: "Suriye artık çatışmaların merkezi olmaktan çıkarak istikrar adasına dönüştü. Bugün ülkemiz, Doğu ile Batı arasında güvenli bir ticaret koridoru ve enerji tedarik zincirlerinin güvencesi olarak görülüyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan dikkat çeken 'Erdoğan' çıkışı - Son Dakika

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