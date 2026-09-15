UEFA, 2027-2029 finallerine ev sahipliği yapacak şehirleri Selanik'te açıkladı
UEFA Yürütme Kurulu, Selanik'teki toplantısının ardından 2027-2029 arası çeşitli finallere ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumları duyurdu. Şampiyonlar Ligi finalleri 2028'de Münih'te, 2029'da Barselona'da oynanacak.
UEFA Yürütme Kurulu, bugün Yunanistan'ın Selanik kentinde toplandı. Toplantının ardından çeşitli finallere ev sahipliği yapılacak şehir ve stadyumlar duyurdu.
Finallerin ev sahipleri aşağıdaki gibi belirlendi:
UEFA Şampiyonlar Ligi
- 2028: Allianz Arena, Münih
- 2029: Camp Nou, Barselona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
- 2028: Parc Olimpiyat Lyonnais, Lyon-Decines
- 2029: Galler Ulusal Stadyumu, Cardiff
UEFA Avrupa Ligi
- 2028: Ulusal Arena, Bükreş
- 2029: Sırbistan Ulusal Stadyumu, Belgrad
UEFA Konferans Ligi
- 2028: Juventus Stadyumu, Torino
- 2029: Puskas Arena, Budapeşte
UEFA Süper Kupası
- 2027: Johan Cruyff Arena, Amsterdam
- 2028: Astana Arena, Astana
UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi
- 2027: Biel/Bienne Arena, İsviçre
UEFA Yürütme Kurulu'nun bir sonraki toplantısı, UEFA EURO 2028 elemelerinin aynı şehirde yapılacak kura çekiminden bir gün sonra, 7 Aralık'ta Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › UEFA, 2027-2029 finallerine ev sahipliği yapacak şehirleri Selanik'te açıkladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?