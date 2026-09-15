Yozgat Yerköy'de 5. kattaki balkondan düşen Mustafa Kılıçaslan hayatını kaybetti
Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Gültepe Mahallesi'nde bir binanın 5. katında oturan Mustafa Kılıçaslan (62), henüz belirlenemeyen nedenle balkondan toprak zemine düştü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Kılıçaslan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Gültepe Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katında oturan Mustafa Kılıçaslan (62), henüz belirlenemeyen nedenle balkondan toprak zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kılıçaslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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