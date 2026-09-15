"Yapay zeka durdurulsun" tartışmalarına TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Dönmez de dahil oldu - Son Dakika
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"Yapay zeka durdurulsun" tartışmalarına TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Dönmez de dahil oldu

"Yapay zeka durdurulsun" tartışmalarına TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Dönmez de dahil oldu
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Yapay zekanın insanlığı yok etme riski taşıdığı yönündeki küresel uyarılara ve teknolojinin yavaşlatılması tartışmalarına TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez de dahil oldu. Teknolojik gelişmeye fren koymayı değil, denetim kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Dönmez, risklerin yönetilmesi amacıyla Ulusal Yapay Zeka Güvenlik Stratejisi hazırlanmasını ve "Türkiye Yapay Zeka Kurumu" kurulmasını önerdiklerini açıkladı.

Uluslararası teknoloji devlerinin yapay zekanın insanlığı yok etme riski taşıdığına dair uyarıları ve teknolojinin durdurulması ya da yavaşlatılması tartışmalarına TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez de dahil oldu. Dönmez, teknolojiye fren koymayı değil, güvenli ve insan merkezli bir ekosistem inşa etmeyi hedeflediklerini belirterek Türkiye'nin teknolojinin yönünü belirleyen öncü ülkeler arasında yer alması gerektiğini vurguladı.

Son günlerde yapay zeka şirketlerinin üst düzey yöneticileri tarafından yapılan risk uyarılarına dikkat çeken Dönmez, teknolojinin hızla geliştiği bu süreçte asıl odaklanılması gereken konunun insanlığın bu teknolojiyi yönetme ve denetleme kapasitesinin aynı hızda gelişip gelişmediği olduğunu kaydetti.

"DURDURMAK DEĞİL, DENETİM KAPASİTESİNİ İNŞA ETMEK"

Yapay zeka ajanlarının sınırlı insan gözetimiyle hareket edebilmesinin ve kritik süreçlere müdahil olmasının güvenlik konusunu teorik bir tartışma olmaktan çıkardığını belirten Dönmez, teknolojiyi durdurma taleplerine karşı komisyonun temel yaklaşımını açıkladı. Teknolojik ilerlemeden korkan ya da ortaya çıkabilecek riskleri görmezden gelen yaklaşımları doğru bulmadıklarını vurgulayan Dönmez, "Mesele yapay zekayı durdurmak değil; onu insanlığın yararına, güvenli ve sorumlu biçimde geliştirecek kapasiteyi inşa etmektir. TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Raporumuzun temel yaklaşımı da bu olmuştur. Yapay zekanın gelişme hızına paralel olarak güvenlik, hukuk, etik ve denetim kapasitemizi güçlendirmektir" dedi.

DÜZENLEME VE YENİ KURUM ÖNERİSİ

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin güvenlik mekanizmalarını güçlendirdiğini ve birçok ülkenin yeni kurallar geliştirdiğini aktaran Dönmez, rapor kapsamında önerilen somut adımları paylaştı. Yüksek riskli yapay zeka sistemlerinde insan denetiminin sağlanması, sürekli izleme mekanizmalarının oluşturulması, ciddi risklerin bildirilmesi ve temel haklar etki değerlendirmelerinin yapılması gerektiğini ifade eden Dönmez; bu doğrultuda Ulusal Yapay Zeka Güvenlik Stratejisi hazırlanmasını teklif ettiklerini bildirdi. Dönmez ayrıca, çalışmaları daha etkin şekilde koordine edecek "Türkiye Yapay Zeka Kurumu" yapısının oluşturulmasını önerdiklerini açıkladı.

"GÜVENLİK, TASARIMIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLMALIDIR"

Güvenliğin teknolojinin sonradan eklenecek bir unsuru değil, en başından itibaren tasarımın ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini kaydeden Dönmez, yaklaşımlarının teknolojik gelişmenin önüne engeller koymak olmadığını dile getirdi. Doğru yerde, doğru zamanda ve doğru ölçüde düzenlemelerle güvenli bir yapay zeka ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin yapay zeka çağında sadece teknolojiyi kullanan bir ülke olmaması gerektiğinin altını çizen Dönmez, "Nasıl sanayi çağında üretim altyapımızı, enerji çağında enerji altyapımızı, bilgi çağında dijital altyapımızı geliştirdiysek; bugün de yapay zeka çağının güvenlik, hukuk, etik ve yönetişim altyapısını kurmak zorundayız. Kamu, özel sektör ve akademi arasında güçlü bir koordinasyon mekanizması oluşturarak Türkiye'nin bu alandaki kapasitesini daha da ileri taşımamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİN RİSKLERİNE BUGÜNDEN HAZIRLANAN BİR DÜZEN"

Önümüzdeki dönemin küresel rekabetinin yalnızca kimin daha güçlü yapay zeka geliştireceği sorusuyla belirlenmeyeceğini ifade eden Dönmez, asıl meselenin yapay zekayı kimlerin daha güvenli, daha sorumlu, daha insan merkezli ve kendi milli iradesiyle yönetebileceği olacağını vurguladı.

Hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını yineleyen Dönmez, Türkiye'nin direksiyonunda olduğu, insanı merkeze alan, güvenliği tasarımın merkezine yerleştiren ve geleceğin risklerine bugünden hazırlanan bir yapay zeka düzeni kurmak istediklerini belirtti. Dönmez, amaçlarının Türkiye'yi yapay zeka çağında yalnızca takip eden değil, teknolojinin yönünü belirleyen öncü ülkeler arasında konumlandırmak olduğunu ifade ederek açıklamalarını tamamladı.

Fatih Dönmez, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yapay zeka durdurulsun' tartışmalarına TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Dönmez de dahil oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    saman yiyelerinde kullanileceği şekilde tasarlanması gerekir:)) 2 0 Yanıtla
  • Beşir Beşir:
    LAİKLER İÇİN ŞART 2 0 Yanıtla
  • harun şahan harun şahan:
    Ahahah yeni yeni bakanlık bile çıkarır bunlar vergi alabilmek daha fazla para yürütebilmek için 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: "Yapay zeka durdurulsun" tartışmalarına TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Dönmez de dahil oldu - Son Dakika
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