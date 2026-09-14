Ordu'da arazi kavgası kanlı bitti: Kardeşini silahla öldürdü, yeğeni yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da arazi kavgası kanlı bitti: Kardeşini silahla öldürdü, yeğeni yaralandı

Ordu\'da arazi kavgası kanlı bitti: Kardeşini silahla öldürdü, yeğeni yaralandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde arazi ve yol meselesi yüzünden iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerinde bulunan kardeşin oğlu, vücuduna isabet eden mermilerle Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki kardeş arasında arazi ve yol meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Olay, Yiğitler Mahallesi Eğrimeşe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir arazi ve yol anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Cemal Ç. (72) ile kardeşi Ali Ç. (67) evlerinin önünde yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Cemal Ç., yanında bulunan silahla kardeşi Ali Ç.'ye peş peşe ateş etti. Bu sırada olay yerinde bulunan Ali Ç.'nin oğlu Ümit Ç. de vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.

AĞABEYİ HAYATINI KAYBETTİ, YEĞENİ YARALANDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Ali Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Ümit Ç. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken, cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri bölgede detaylı incelemelerde bulundu. Ali Ç.'nin cansız bedeni de yapılan incelemelerin ardından otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, 3. Sayfa, Ünye, Ordu, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da arazi kavgası kanlı bitti: Kardeşini silahla öldürdü, yeğeni yaralandı - Son Dakika

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