Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu "Ailem Güvende" operasyonlarının yankıları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda LGBTİ örgütü ve dernek üyesi çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Bir grup LGBTİ'li ise bu operasyonları protesto etmek amacıyla bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplandı. Grup tarafından yapılmak istenen açıklamada, gözaltına alınan ve tutuklananların serbest bırakılması, LGBTİ+ derneklerine yönelik operasyonların son bulması istendi.

SUÇLAMALARA TEPKİ

Açıklamada, 13 Eylül'den bu yana farklı kentlerde LGBTİ+'lara ve LGBTİ+ derneklerine yönelik operasyonlar düzenlendiği, sosyal medya hesapları ile internet sitelerine erişim engeli getirildiği belirtilerek, "Ne LGBTİ+ olmak ne de örgütlenmek suç" denildi.

Operasyonlarda yöneltilen "müstehcenlik" ve "fuhşa teşvik" suçlamalarına tepki gösterilen açıklamada, "Genel ahlak kimin ahlakı?" diye soruldu. Operasyonların yalnızca LGBTİ+'ları değil, LGBTİ+'lara hukuki, psikolojik ve maddi destek sağlayan dayanışma örgütleri ile hak savunucularını da hedef aldığı savunuldu.

OPERASYONLARIN ADINA TEPKİ

Operasyonlara "Ailem Güvende" adının verilmesine de tepki gösterilerek, "Bu operasyonlara 'Ailem Güvende' adını verenlere soruyoruz: Kimin ailesi, kime karşı, nasıl güvende?" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kadınların ve çocukların LGBTİ+'lar nedeniyle değil; erkek şiddeti, çocuk istismarı, yoksulluk ve güvencesizlik nedeniyle tehdit altında olduğu savunularak, "Devletin kadın düşman politikaları yüzünden güvende değiliz. Devletin LGBTİ+ düşmanı politikaları yüzünden güvende değiliz. Korumaya çalıştıkları o ailelerin içinde güvende değiliz. Hiçbirimiz güvende değiliz" denildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Basın açıklaması sırasında polis gruba müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Eylemi takip eden gazeteciler de müdahale sırasında arbede arasında kaldı. Müdahale anları kameralara yansıdı.