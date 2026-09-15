Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son günlerde yurt genelinde düzenlenen "Ailem Güvende" operasyonlarıyla çok sayıda LGBTİ örgütü ve derneğine "Müstehcenlik" suçlamasıyla baskınlar düzenlendi, çok sayıda kişi gözaltına alındı. LGBTİ'ler, operasyonları protesto etmek ve basın açıklaması yapmak için ise bugün İstanbul Adliyesi önünde toplandı. Polis ekipleri, gruba müdahale etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu "Ailem Güvende" operasyonlarının yankıları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda LGBTİ örgütü ve dernek üyesi çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Bir grup LGBTİ'li ise bu operasyonları protesto etmek amacıyla bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplandı. Grup tarafından yapılmak istenen açıklamada, gözaltına alınan ve tutuklananların serbest bırakılması, LGBTİ+ derneklerine yönelik operasyonların son bulması istendi.

Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada

SUÇLAMALARA TEPKİ

Açıklamada, 13 Eylül'den bu yana farklı kentlerde LGBTİ+'lara ve LGBTİ+ derneklerine yönelik operasyonlar düzenlendiği, sosyal medya hesapları ile internet sitelerine erişim engeli getirildiği belirtilerek, "Ne LGBTİ+ olmak ne de örgütlenmek suç" denildi.

Operasyonlarda yöneltilen "müstehcenlik" ve "fuhşa teşvik" suçlamalarına tepki gösterilen açıklamada, "Genel ahlak kimin ahlakı?" diye soruldu. Operasyonların yalnızca LGBTİ+'ları değil, LGBTİ+'lara hukuki, psikolojik ve maddi destek sağlayan dayanışma örgütleri ile hak savunucularını da hedef aldığı savunuldu.

Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada

OPERASYONLARIN ADINA TEPKİ

Operasyonlara "Ailem Güvende" adının verilmesine de tepki gösterilerek, "Bu operasyonlara 'Ailem Güvende' adını verenlere soruyoruz: Kimin ailesi, kime karşı, nasıl güvende?" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kadınların ve çocukların LGBTİ+'lar nedeniyle değil; erkek şiddeti, çocuk istismarı, yoksulluk ve güvencesizlik nedeniyle tehdit altında olduğu savunularak, "Devletin kadın düşman politikaları yüzünden güvende değiliz. Devletin LGBTİ+ düşmanı politikaları yüzünden güvende değiliz. Korumaya çalıştıkları o ailelerin içinde güvende değiliz. Hiçbirimiz güvende değiliz" denildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Basın açıklaması sırasında polis gruba müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Eylemi takip eden gazeteciler de müdahale sırasında arbede arasında kaldı. Müdahale anları kameralara yansıdı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Adliyesi, İnsan Hakları, Çağlayan, Güncel, Medya, Polis, LGBT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ali mahir i göremedim:))) 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlaya düşen uçak paramparça oldu İçindeki 3 kişi kurtarılamadı Tarlaya düşen uçak paramparça oldu! İçindeki 3 kişi kurtarılamadı
Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti Yapmasına izin verilmeyecek Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti! Yapmasına izin verilmeyecek
İstanbul’daki 4 dernek mercek altında Avrupa’dan gelen para dikkat çekti İstanbul'daki 4 dernek mercek altında! Avrupa'dan gelen para dikkat çekti
Ankara’da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı Ankara'da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı
Fidan’ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı Fidan'ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
Iğdır’da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti Iğdır'da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Emek Emre tutuklandı Çağla Boz’a ev hapsi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Emek Emre tutuklandı! Çağla Boz’a ev hapsi
İsmail Kartal’dan istifası hakkında açıklama İsmail Kartal'dan istifası hakkında açıklama
Silivri’deki faciadan ilk haber Batan geminin yakınlarında ceset bulundu Silivri'deki faciadan ilk haber! Batan geminin yakınlarında ceset bulundu

16:23
Kara Haydar’ın “altın şovu“ bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78’i çakma çıktı
Kara Haydar'ın "altın şovu" bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78'i çakma çıktı
16:22
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:55
Nihat Genç’in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
15:31
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
15:10
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com’a anlattı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com'a anlattı
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:43
Türkiye Büşra’yı arıyor Gözaltındaki isimlerden dikkat çeken tavır
Türkiye Büşra'yı arıyor! Gözaltındaki isimlerden dikkat çeken tavır
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:22
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 16:34:35. #7.12#
SON DAKİKA: Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement