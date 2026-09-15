Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu

2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrılırken, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç'in 8 yıl önce dile getirdiği iddialı sözler kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlandı.

Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun ölümünü araştıran adli merciler, dönemin popüler dizisi Kurtlar Vadisi'nin senaryo ekibine ulaştı. Soruşturma çerçevesinde dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye davet edildi.

"BİR GÜN GELECEK YARGILANACAKLAR"

Soruşturmanın senarist boyutuna taşınmasının ardından, gazeteci-yazar Nihat Genç'in 8 yıl önce katıldığı bir programda yaptığı değerlendirmeler sosyal medyada geniş yankı buldu. Genç, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben ölürüm, ölmem. Bir gün gelecek Kurtlar Vadisi’ni ve Ezel’i yapanlar yargılanacak, sıralarını bekliyorlar. Türk devletine en büyük ihaneti bunlar yaptı."

RACİ ŞAŞMAZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Şaşmaz ifadesinde "Kurtlar Vadisi dizisinin uzun yıllar senaristliğini yaptım. Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu. Şiddet kampanyası diziyi itibarsızlaştırmak, aileleri korkutarak ekran başından uzaklaştırmak için uygulanırken bilgi ve belge alıyorlar iddiası dizinin başarısını gölgelemek için vurgulandı. Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kereler cevap verildi, bir kez daha verelim. Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder" dedi.

"KARAKTERLER KURGUDUR, ÖLÜM ÖNCEDEN BİLİNEMEZ"

Dizideki Kaşifoğlu karakterinin istihbarat içi çatışmaları anlatmak için kurgulandığını dile getiren Şaşmaz, karakterin ölümüyle hikayesinin tamamlandığını ve bunun gerçek hayatla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünü araştırmanın savcılık makamının işi olduğunu belirten Şaşmaz, "Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır, Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"HATIRLAMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine mezar taşıyla mesaj verildiği yönündeki iddialar için ise Şaşmaz, "Erdoğan ve ailesi ile ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur, ne de böyle bir şey söz konusudur. Kaldı ki bu husus senaryo olarak benim belirlediğim ve kontrol edebileceğim bir şey değildir. Aradan çok zaman geçti, o zaman kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarını kapatmak usulü yoktu. Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir, prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerinden oluşan sahte bir mezartaşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil." dedi.