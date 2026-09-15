Karısını başka biriyle yakalayan adam o anları kayda aldı: Kim bu adam kim? - Son Dakika
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Karısını başka biriyle yakalayan adam o anları kayda aldı: Kim bu adam kim?

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Eşinin yazışmalarını takip ederek gittiği adreste karısını başka bir erkekle yakalayan koca, yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Karşısında kocasını görünce neye uğradığını şaşıran kadının durumu açıklama çabaları ise sonuç vermedi.

Eşinin mesajlaşmalarını takip ederek gittiği adreste karısını başka bir erkekle yakalayan adam, yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Edinilen bilgilere göre, durumdan şüphelenerek eşinin yazışmalarını takibe alan bir kişi, kadının bulunduğu adresi tespit ederek adrese gitti. İçeri girdiğinde eşini başka bir erkekle bulan koca, cep telefonunun kamerasını açarak kayda başladı.

"KİM BU ADAM?" DİYEREK ÇIKIŞTI

Karşısında kocasını görünce büyük şaşkınlık yaşayan kadın durumu açıklamaya çalıştı ancak öfkeli koca dinlemek istemedi. Karısına "Kim bu adam kim?" diyerek tepki gösteren şahıs, daha sonra diğer adama yönelerek "Kimsin oğlum?" sözleriyle çıkıştı.

DEVAMINDA NE OLDUĞU BİLİNMİYOR 

15 saniyelik cep telefonu görüntülerinin ardından taraflar arasında neler yaşandığı ise öğrenilemedi.

Cep Telefonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karısını başka biriyle yakalayan adam o anları kayda aldı: Kim bu adam kim? - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • S Yıl S Yıl:
    daha iş tutmamışlar, sakin ol pehlivan 1 3 Yanıtla
  • Merve Hatun Merve Hatun:
    kim olacak yeni eniştemiz :) 0 1 Yanıtla
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