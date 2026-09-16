AK Partili isimden bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarihi - Son Dakika
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AK Partili isimden bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarihi

AK Partili isimden bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarihi
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Erken seçim tartışmaları devam ederken AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Gündemde erken seçim olmadığını belirten Tayyar, parti genel merkezinden bir arkadaşının kendisine seçimlerin ilk turu için 2 Nisan 2028, ikinci turu için ise 16 Nisan 2028 tarihini söylediğini aktardı.

AK Partili Şamil Tayyar, erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinde Nisan 2028'i işaret ederken iki ayrı tarih verdi. Tayyar, genel merkezden bir arkadaşının seçimlerin ilk turunun 2 Nisan, ikinci turunun ise 16 Nisan'da yapılabileceği yönünde tahminde bulunduğunu söyledi.

"GÜNDEMDE ERKEN SEÇİM YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki "Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağına inanıyorum" sözlerinin erken seçim işareti olarak yorumlanmasının ardından Şamil Tayyar konuyla ilgili değerlendirme yaptı. Tayyar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de erken seçimin gündemde olmadığını söylediğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Parti Sözcümüz Ömer Çelik de ifade etti, gündemde erken seçim yok." Tayyar ayrıca parti içinde de erken seçime ilişkin bir hazırlık veya beklenti duymadığını belirtti.

NİSAN 2028 İHTİMALİNİ İŞARET ETTİ

Şamil Tayyar, daha önce 2027 yılının ekim veya kasım aylarının konuşulduğunu ancak son dönemde Nisan 2028 ihtimalinin öne çıktığını söyledi. Tayyar'ın önceki açıklamalarında da erken seçim ihtimalinin oldukça düşük olduğunu savunarak Nisan 2028'i işaret ettiği görülüyor.

"İLK TUR 2 NİSAN, İKİNCİ TUR 16 NİSAN"

Tayyar'ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise seçim tarihine ilişkin aktardığı tahmin oldu. Tayyar şu ifadeleri kullandı: "Hatta genel merkezden bir arkadaşım, 'Seçimin ilk turu 2 Nisan, ikinci turu 16 Nisan’da olur' şeklinde tahminde bulundu, 'yaz bir kenarda kalsın’ dedi."

Recep Tayyip Erdoğan, Şamil Tayyar, AK Parti, Gündem, Seçim, Son Dakika

Son Dakika AK Parti AK Partili isimden bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarihi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    bütün partiler hazırlıklı olsun= erken seçim 2027 sonbaharında. 3 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    İkinci tura gerek kalmaz Reis alır 0 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Selami senin kapıya birer paket makarnayla bulgur bırakıp kaçmışlar :) 0 0 Yanıtla
  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Gazze yazıp atacağım 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Partili isimden bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarihi - Son Dakika
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