AK Partili isimden bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarihi

AK Partili Şamil Tayyar, erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinde Nisan 2028'i işaret ederken iki ayrı tarih verdi. Tayyar, genel merkezden bir arkadaşının seçimlerin ilk turunun 2 Nisan, ikinci turunun ise 16 Nisan'da yapılabileceği yönünde tahminde bulunduğunu söyledi.

"GÜNDEMDE ERKEN SEÇİM YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki "Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağına inanıyorum" sözlerinin erken seçim işareti olarak yorumlanmasının ardından Şamil Tayyar konuyla ilgili değerlendirme yaptı. Tayyar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de erken seçimin gündemde olmadığını söylediğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Parti Sözcümüz Ömer Çelik de ifade etti, gündemde erken seçim yok." Tayyar ayrıca parti içinde de erken seçime ilişkin bir hazırlık veya beklenti duymadığını belirtti.

NİSAN 2028 İHTİMALİNİ İŞARET ETTİ

Şamil Tayyar, daha önce 2027 yılının ekim veya kasım aylarının konuşulduğunu ancak son dönemde Nisan 2028 ihtimalinin öne çıktığını söyledi. Tayyar'ın önceki açıklamalarında da erken seçim ihtimalinin oldukça düşük olduğunu savunarak Nisan 2028'i işaret ettiği görülüyor.

"İLK TUR 2 NİSAN, İKİNCİ TUR 16 NİSAN"

Tayyar'ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise seçim tarihine ilişkin aktardığı tahmin oldu. Tayyar şu ifadeleri kullandı: "Hatta genel merkezden bir arkadaşım, 'Seçimin ilk turu 2 Nisan, ikinci turu 16 Nisan’da olur' şeklinde tahminde bulundu, 'yaz bir kenarda kalsın’ dedi."