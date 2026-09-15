Trump'tan İsrail'e dev savaş paketi! 40 bin bomba gönderilecek - Son Dakika
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Trump'tan İsrail'e dev savaş paketi! 40 bin bomba gönderilecek

Trump\'tan İsrail\'e dev savaş paketi! 40 bin bomba gönderilecek
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Trump yönetiminin İsrail'e 2,8 milyar dolarlık yeni mühimmat satışı planladığı bildirildi. Pakette, her biri yaklaşık 900 kilogram ağırlığında 20 bin MK-84 ve 20 bin BLU-117 olmak üzere toplam 40 bin bomba bulunuyor. Planlanan satışla ilgili ABD Kongresi'nin ilgili komitelerine gayriresmi bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

ABD'nin İsrail'e yönelik askeri desteğinde dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Reuters'ın satış hakkında bilgi sahibi ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, İsrail'e 2,8 milyar dolarlık mühimmat satışı planlıyor. Haberi ilk olarak Washington Post duyurdu.

PAKETTE 40 BİN AĞIR BOMBA VAR

Yetkilinin verdiği bilgiye göre pakette 20 bin MK-84 ve 20 bin BLU-117 olmak üzere toplam 40 bin bomba yer alıyor. Her iki mühimmat da 2 bin pound, yani yaklaşık 907 kilogram ağırlığında genel maksat bombaları sınıfında bulunuyor.

İsrail basınında yer alan haberlerde pakette ayrıca 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığının bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu mühimmat, güçlendirilmiş hedeflere nüfuz etmek amacıyla tasarlanıyor.

KONGRE'YE BİLGİ VERİLDİ

Planlanan satış henüz tamamlanmış bir anlaşma değil. ABD'li yetkili, büyük çaplı silah satışlarında değerlendirme yapan Kongre'nin ilgili komitelerine paket hakkında gayriresmi bildirimde bulunulduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ile İsrail'in Washington Büyükelçiliği ise Reuters'ın konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

DAHA ÖNCE DE ON BİNLERCE BOMBA İÇİN ONAY ÇIKMIŞTI

Washington yönetimi Şubat 2025'te de İsrail'e tahmini değeri 2,04 milyar dolar olan mühimmat ve mühimmat destek paketini onaylamıştı. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın resmi açıklamasına göre bu paket 35 bin 529 adet MK-84 veya BLU-117 bomba gövdesi ile 4 bin I-2000 savaş başlığını kapsıyordu. Teslimatların 2026'da başlaması öngörülmüştü.

2 BİN POUNDLUK BOMBALAR TARTIŞMA KONUSU

Yaklaşık 900 kilogram ağırlığındaki bu bombaların İsrail tarafından Gazze ve Lübnan'daki saldırılarda kullanılması daha önce de tartışmalara neden olmuştu. Reuters, ağır bombaların kullanımı nedeniyle İsrail'in insan hakları uzmanlarının eleştirileriyle karşı karşıya kaldığını aktardı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD Trump'tan İsrail'e dev savaş paketi! 40 bin bomba gönderilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gültekin Konukcu Gültekin Konukcu:
    Reis alkışlar Trump daha önce alkışkadıgı gibi 2 0 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    Reis buna asla izin vermez :) 1 0 Yanıtla
  • Seyfi34. Seyfi34.:
    Dostum trump mı yapmaz ya dostum trump 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trump'tan İsrail'e dev savaş paketi! 40 bin bomba gönderilecek - Son Dakika
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