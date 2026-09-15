Göktürk\'te kick boks hocası, kira zammı tartışmasında pilates eğitmenini darbetti

GÖKTÜRK'te spor salonunda kira zammı nedeniyle çıkan kavgada kick boks hocası Gökhan Ş. (50), spor eğitmeni Selma Y.'yi (33) darbetti. Selma Y., "Bana durup dururken kirayı 25 bin liradan 40 bin liraya çıkarttığını söyledi. Ben bunu ödemeyeceğim, yeni bir yer bakana kadar kirayı 25 bin liradan vermeye devam ederim. Ona yeni yer bulunca çıkarım diye söyledim. 'Hayır, 40 bin lira vereceksin, seni öldürürüm. Defol git buradan' dedi. Bir kere vurdu, sonra 'kameraya çekiyorum seni' dediğimde telefonuma karşı bana tekme attı. Tekme göğsüme geldi" ifadelerini kullandı.

Olay, 1 Eylül Salı günü saat 17.45 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor eğitmeni Selma Y., salonun kiracısı olan kick boks hocası Gökhan Ş.'den kiralama yaparak burada çalışmaya başladı. İddiaya göre, 6 ay dolmadan kirasına zam yapılan Selma Y. ile Gökhan Ş. arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gökhan Ş., Selma Y.'yi darbetti. Polise başvurarak şikayetçi olan Selma Y.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 2 olay kaydı olduğu öğrenildi. Kadının darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DARBETTİĞİNİ KABUL EDİP PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olayın ardından şikayet üzerine gözaltına alınan Gökhan Ş. ise ifadesinde, spor salonunun kiracısı olduğunu ve Selma Y.'ye alt kiralama yaptığını belirtti. Kendi kirasına eylül ayında zam yapılması nedeniyle Selma Y.'nin kirasını da artırdığını öne süren Gökhan Ş., ardından aralarında tartışma çıktığını, Selma Y.'yi darbettiğini ve pişman olduğunu ifade etti. Olayla ilgili 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından adli işlem yapılan Gökhan Ş., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'KİRANI 40 BİN TL YAPTIM, BEĞENMİYORSAN GİT'

Darbedilen Selma Y. ise ifadesinde, "Bu iş yerini, iş yeri kiracısı olan kick boks hocası Gökhan Ş.'den kiraladım. 1 Eylül Salı günü Gökhan Ş. bana hitaben, 'Kiranı 40 bin lira yaptım' dedi. Ben de kendisine, 'Hocam, kiramı neden 40 bin lira yapıyorsunuz? 6 ay oldu kiralama yapalı ve daha kiranın senesi gelmedi. Bir yenilik mi yaptınız? Kiranıza da zam gelmedi. Zam yapmanızın sebebi nedir? Bana bir açıklama yapın, ben de buna göre hareket edeyim' dedim. Daha sonra Gökhan Ş., 'Canım böyle istedi, beğenmiyorsan git' dedi. Bende 'kusura bakma, ben bir yere gidemem. Kira artışları böyle son dakika söylenecek bir şey değil. Dersi devam etmekte olan öğrencilerim var, bir yere gidemem. Bu kirayı da ödeyemem. Kendime yeni bir yer bulana kadar birkaç ay aynı kiradan vermeye devam ederim, daha sonra çıkarım', dedim" ifadelerini kullandı.

'BENİ DARBEDİP YERDE SÜRÜKLEDİ'

Selma Y., ifadesinin devamında, "Gökhan Ş. bana, 'Öyle bir şey yok, an itibarıyla 40 bin lira vereceksin, yoksa döverek atarım buradan' dedi. Daha sonra Gökhan, Mesut diye bir ortak arkadaşımızı arayarak, 'Bunu başıma sen sardın, bunu al buradan, yoksa geberteceğim, döveceğim' dedi. Ben de bu sırada Gökhan'a, 'seni polise şikayet edeceğim' dedim. Telefonum ile kayıt almaya başladım. Gökhan, polis ve bana küfür ederek tekme, tokat ile yumruk attı ve beni yerde sürükledi. Bu olayda yüzümden, sağ gözümden, sağ dirseğim ve sağ bileğimde yaralanmalarım meydana geldi. Bu sırada sesleri duyan vatandaşlar yanıma geldi ve beni Gökhan'dan kurtardılar" dedi.

'KİRAYI 25 BİN'DEN 40 BİN LİRAYA ÇIKARTTIĞINI SÖYLEDİ'

Kick boks hocası tarafından darbedilen Selma Y., "Spor Akademisi mezunu bir pilates eğitmeniyim. Kendime bir pilates stüdyosu bakıyordum. Beni darp eden kişinin dükkanını 5-6 ay önce alan kiraladım. Olay 1 Eylül'de gerçekleşiyor. Bana durup dururken kirayı 25 bin liradan 40 bin liraya çıkarttığını söyledi. Ben de ona bir yenilik yapmadığını dükkan içerisinde ya da senesi dolmadığını, ona zam gelmediğini, neden bunu yaptığını sorduğumda, 'Bu seni ilgilendirmez' diyerek bana küfürler söylemeye başladı. Kendisi sürekli küfür, hakaret eden bir insan. Çok fazla muhatap olmuyordum, dersimi verip çıkıyordum. Daha sonrasında sinirlenmeye başladı. Ben bunu ödemeyeceğim, yeni bir yer bakana kadar kirayı 25 bin liradan vermeye devam ederim. Ona yeni yer bulunca çıkarım diye söyledim. O da bunu kabul etmedi. 'Hayır, 40 bin lira vereceksin, seni öldürürüm. Defol git buradan' dedi. Dükkan içerisinde kamera sistemi yok. O yüzden ben yapılacağını tahmin ettiğimden dolayı kendimi güvene almak için bunun tehditlerini, hakaretlerini kameraya çektim. Bana şiddet uygulayabileceğini düşünmedim. Sen bir eğitmensin. Ne kadar öfkelenirsen öfkelen, sonuçta bir kadına ya da bir insana el kalkmaması gerekiyor. Bana karşı şiddet uygulayabileceği gerçekten aklıma gelmedi" dedi.

'İÇERİDE BENİM ÜZERİME DOĞRU ÜZERİME YÜRÜDÜ'

Selma Y., "Daha sonra telefonla birilerini aradı. 'Benimle ilgili küfürler ediyor, bunu buradan göndereceğim, döveceğim, öldüreceğim elimde kalacak' diyor. Ben de kayıt almaya başladım. 'Senin burada belgen bile yok Kişinin pilates işletme ruhsatı yok. Pilates dersleri orada verdiriyor. Senin eksiklerin var ve durup dururken zam yapıyorsun' diyerek videoyu çektiğimde bana yine küfürler etmeye başladı. Polisi çağırıyorum dediğimde polise karşı küfür etti. Daha sonrasında içeride benim üzerime doğru üzerime yürüdü. Çünkü kendisi orada kamera olmadığını biliyor. İlk önce bir kere vurdu, sonra 'kameraya çekiyorum seni' dediğimde telefonuma karşı bana tekme attı. Tekme göğsüme geldi, hem de telefonumu o durumda yere düşürmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'DARP RAPORUM ZATEN MEVCUT'

Yardımına komşuların yetiştiğini söyleyen Selma Y., "Yan komşular koşarak benim çığlık sesime geliyorlar. 4-5 kişi ancak bu adamı ayırdı. Daha sonrasında ben polisi çağırdım, çok korktum. Ne yapacağımı da şaşırdım. Polis geldi, ifadesini aldı ve serbest bırakıldı. 15 gün oldu olay olalı ve hiçbir şekilde içeriye alınmadı kişi. Sol diz kapağım, sağ kalçam, sağ dirsek ve sağ bileğimde mevcut. Sağ göğsün bu arada hala acısı geçmedi. İş görmezlik raporu aldım. Darp raporum zaten mevcut. Buradan Adalet Bakanlığı'na, Aile ve Sosyal Bakanlığı'na, Spor Bakanlığı'na sesleniyorum. Böyle öfke kontrolü olmayan eğitmen yetiştirmesinler. Bunlara sertifika vermesinler. Bunların bir denetlenmesi gerekiyor Ben bir kick boks eğitmeni tarafından şiddete uğradım. Öfkesini kontrol edemeyen bir eğitmen istemiyoruz. Ben darp eden bu şahıs hala elini kolunu sallayarak gezmektedir, arada karşılaşıyoruz, bana göz teması kuruyor, kötü kötü bakıyor. Ben bundan çok rahatsız oluyorum. Sonuçta öfke kontrolü yok bu adamın, ne yapacağı belli olmaz. Böyle kişiler elini kolunu sallayarak gezmesinler istiyorum. Göz teması da sonuçta bir tehdittir. Gereğinin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.