Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlar - Son Dakika
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Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlar

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Tutmasalar vuracaktı! Lukaku\'nun delirdiği anlar
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UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'nın İtalya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son bölümünde tansiyon yükseldi. Fenerbahçeli Romelu Lukaku ile Gianluigi Donnarumma arasında başlayan sözlü tartışma maç sonunda da devam etti. İki yıldız kafa kafaya gelirken hakemler ve futbolcular araya girdi.

UEFA Uluslar A Ligi'nde A Milli Takım ile aynı grupta yer alan İtalya ve Belçika karşı karşıya geldi. Belçika'nın 2-0 kazandığı mücadele, son dakikalarda yaşanan gerginlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 84. dakikasında oyuna dahil olan Fenerbahçeli Romelu Lukaku ile İtalya'nın kalecisi Gianluigi Donnarumma arasında tansiyon yükseldi.

LUKAKU'DAN "SUS" İŞARETİ

İki yıldız arasında ilk olarak sözlü tartışma yaşandı. Gerilimin yükselmesi üzerine Lukaku, Donnarumma'ya dönerek eliyle "sus" işareti yaptı.

Donnarumma ise bu harekete parmak sallayarak karşılık verdi ve Lukaku'nun üzerine doğru yürüdü. İkili arasındaki gerginlik saha içerisinde daha fazla büyümeden sona erdi.

BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE ORTALIK KARIŞTI

Ancak iki futbolcu arasındaki hesaplaşma maçın bitiş düdüğüyle yeniden başladı. Lukaku, yaşananları hakeme anlatmaya çalıştığı sırada Donnarumma bir kez daha Belçikalı futbolcunun üzerine yürüdü. Lukaku'nun da Donnarumma'ya doğru hareket etmesiyle tansiyon bir anda yükseldi.

KAFA KAFAYA GELDİLER

İki yıldız futbolcu kafa kafaya gelirken, hakemler ve takım arkadaşları hemen araya girdi. Tarafların birbirinden uzaklaştırılmasıyla olayın daha fazla büyümesinin önüne geçildi.

Yaşananlar sırasında Lukaku'nun Donnarumma'nın tepkisine gülerek karşılık vermesi de dikkat çekti. Gerilimin ardından iki futbolcu da sarı kart gördü.

İşte o anlardan kareler;

Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlar
Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlar
Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlar
Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlar
Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlar
Romelu LukakuFenerbahçeTansiyonBelçikaİtalyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Arak Temha Arak Temha:
    ekmek arasi adami boyle yapar 1 0 Yanıtla
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