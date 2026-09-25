Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan kahve zinciri satıldı - Son Dakika
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Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan kahve zinciri satıldı

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Türkiye\'de yüzlerce şubesi bulunan kahve zinciri satıldı
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Türkiye'de 50'yi aşkın şehirde 310'dan fazla şubesi bulunan Espressolab'ın sahibi Eslab'ın yüzde 70'i, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mair Group tarafından satın alınacak. Taraflar anlaşmaya imza atarken satış bedeli açıklanmadı. Espressolab'ın kurucuları ve mevcut hissedarları ise yüzde 30 payla şirkette kalmaya ve markanın yönetiminde rol almaya devam edecek.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mair Group, Türk kahve zinciri Espressolab'in sahibi Eslab'ın çıkarılmış sermayesinin yüzde 70'ini satın almak üzere anlaşmaya imza attı. Satışın tamamlanmasının ardından mevcut kurucular ve hissedarlar şirkette yüzde 30 payla kalmaya devam edecek. Taraflar, yüzde 70'lik hisse için ödenecek tutarı açıklamadı.

MAIR GROUP YÜZDE 70'İNİ SATIN ALACAK

Abu Dabi merkezli Mair Group ile Espressolab'in sahibi Eslab arasında önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Anlaşma kapsamında Mair Group, Eslab'ın çıkarılmış sermayesinin yüzde 70'ini satın alacak.

Söz konusu işlem, Mair Group'un 2024 yılının sonunda Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamasının ardından gerçekleştireceği ilk uluslararası satın alma olma özelliğini taşıyor.

KURUCULAR YÜZDE 30 PAYLA DEVAM EDECEK

Anlaşmanın tamamlanması halinde Eslab'ın kurucuları ve mevcut hissedarları şirketten tamamen ayrılmayacak. Mevcut ortaklar şirkette yüzde 30 pay sahibi olmaya devam edecek.

Kurucu ortakların Espressolab'in gelecek dönemdeki büyüme ve gelişim çalışmalarında da aktif rol üstlenmeyi sürdürmesi planlanıyor.

SATIŞ BEDELİ AÇIKLANMADI

Anlaşmanın finansal büyüklüğüne ilişkin ise herhangi bir rakam paylaşılmadı. Espressolab'in sahibi Eslab'ın yüzde 70'lik hissesi karşılığında Mair Group'un ne kadar ödeme yapacağı açıklanmadı.

Öte yandan işlem henüz resmen tamamlanmış değil. Hisse devrinin gerçekleşebilmesi için ilgili ülkelerdeki düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve anlaşmada belirlenen kapanış koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.

ESPRESSOLAB CEO'SU KOCADAĞ'DAN AÇIKLAMA

Espressolab CEO'su Esat Kocadağ, anlaşmanın markanın uluslararası büyümesinde önemli bir adım olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mair Group ile ortaklığımız, Espressolab'in uluslararası büyümesinde önemli bir sonraki adımı temsil ediyor. Birlikte franchise ağımızı güçlendirmeyi, markaya ve müşteri deneyimine yatırım yapmayı, Espressolab'i tanımlayan kimliği ve girişimcilik kültürünü korurken mevcut ve yeni pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz."

MAIR GROUP: STRATEJİK SİNERJİLER YARATIYOR

Mair Group Genel Müdürü ve Grup CEO'su Nehayan Hamad Alameri de satın alma anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alameri, "Bu işlem, MAIR Group'un yatırım portföyünü çeşitlendirmesi açısından önemli bir adımı temsil ediyor. Stratejimizi, BAE'deki temel perakende ve ticari gayrimenkul faaliyetlerimizin ötesine taşıyarak, ölçeklenebilir ve franchise ağırlıklı bir modele sahip, köklü ve uluslararası ölçekte tanınan bir tüketici markasına genişletiyoruz. İşlem aynı zamanda Espressolab'in uluslararası erişimi ve marka kabiliyetleriyle MAIR Group'un yatırım ve organizasyon gücünü bir araya getirerek stratejik sinerjiler yaratıyor." dedi.

Alameri açıklamasının devamında, "Espressolab'in kurucuları ve yönetim ekibiyle ortaklık kurarak şirketin Türkiye'de ve uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürmesine destek olmayı ve aynı zamanda hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

21 ÜLKEDE 400'DEN FAZLA KAFE

Espressolab, Ağustos 2026 itibarıyla 21 ülkede 400'den fazla kafeden oluşan bir ağa sahip. Şirketin 310'dan fazla şubesi Türkiye'de bulunurken, marka ülke genelinde 50'yi aşkın şehirde faaliyet gösteriyor.

Türkiye'de hızla büyüyen kahve zinciri, yurt dışındaki franchise ağıyla da faaliyetlerini sürdürüyor. Mair Group ile yapılan anlaşmanın ardından şirketin mevcut ve yeni uluslararası pazarlardaki büyümesinin hızlandırılması hedefleniyor.

2025'TE BOYKOT ÇAĞRILARININ HEDEFİ OLMUŞTU

Espressolab, 19 Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan süreçte boykot çağrılarının hedefindeki markalardan biri olmuştu.

Şirket daha sonra faaliyetlerini sürdürürken, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası pazarlardaki şube ağını da genişletmeye devam etti.

MAIR GROUP KİMDİR?

Abu Dabi merkezli Mair Group, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören stratejik bir yatırım şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Grup, başta perakende ve ticari gayrimenkul olmak üzere farklı sektörlerde yatırımlara sahip.

Mair Group'un yatırım portföyünde Adcop ve Spar mağazalar zincirlerinin yanı sıra Makani Real Estate gayrimenkul portföyü de yer alıyor.

Espressolab'in sahibi Eslab'ın yüzde 70'inin satın alınmasına yönelik anlaşma ise grubun borsada işlem görmeye başlamasından sonraki ilk uluslararası satın alma hamlesi olacak.

Birleşik Arap EmirlikleriTürkiyeEkonomiSon Dakika

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