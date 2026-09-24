Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bodrum Liman Başkanı tutuklandı - Son Dakika
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Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bodrum Liman Başkanı tutuklandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan liman başkanı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliğine başvuran T.Ş. isimli şahıs, Rus bir iş adamına ait lüks yatın ilçeye giriş işlemlerini yapan aracı yat şirketinin sahibi olduğunu belirten liman başkanı T.A.'nın yatın her Türkiye girişinde kendisinden 2 bin Euro talep ettiğini iddia etti.

T.Ş., söz konusu yatın 2026 yaz sezonunda 6 kez Türkiye'ye giriş yaptığını ve bu girişler nedeniyle toplam 12 bin Euro istendiğini öne sürdü. T.A.'nın işlemlerde zorluk çıkardığını iddia eden T.Ş., şikayetçi oldu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Müştekinin başvurusu üzerine Bodrum Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon için çalışma başlatıldı. Seri numaraları alınan paralar müşteki T.Ş.'ye teslim edildi. T.Ş., paralarla birlikte T.A.'nın makamına girerek parayı teslim etti. Paranın teslim edilmesinin ardından ekipler tarafından operasyon düzenlenirken, T.A. seri numaraları alınan paralarla birlikte gözaltına alındı.

Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bodrum Liman Başkanı tutuklandı

TUTUKLANDI

Operasyonda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Bodrum Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Liman Başkanı T.A tutuklandı, Ö.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bodrum Liman Başkanı tutuklandı
Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaGüncelBodrumMuğlaSuçSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sami Göksu Sami Göksu:
    Küçük enişteye baksen cin olmuş da adam çarpıyor neo emeklilik yaklaştı ne vurdum kaarmı sandın sen seni hınzır seni 1 0 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    bunlar devletin kadrosun da calısıyort gercek hak edenler aç gezıyor. takdiri Allaha havale edlyorum. devlet buyuklerine degil en bûyuğe 0 0 Yanıtla
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