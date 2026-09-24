İsrail askerlerinin Kuneytra\'da çocuğu darbettiği, sürüyü 7 araçla ezdiği belirtildi

İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin kırsalında çobanlık yapan bir çocuğu darbedip koyunlarını ezerek telef ettiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Kuneytra'nın güney kırsalındaki el-Aşşe köyü ile Refid beldesi arasında ilerledi.

İsrail askerleri bölgede koyun sürüsünü otlatan bir çocuğu darbetti, ardından da koyunlarını araçla ezerek telef etti.

"Durum böyle sürerse buralardan göç edeceğim"

İsrail askerlerinin koyunlarını ezerek telef ettiği çobanın babası Ahmed Abdullah, AA'ya yaptığı açıklamada, olay günü oğlunu sabah saatlerinde çobanlık yapması için gönderdiğini söyledi.

Abdullah, "Oğlumu daha sonra köyün ortasında, köprünün yakınında buldular. Refid köyüne doğru ilerleyen 7 araçlık İsrail devriyesi koyunlarımı ezdi ve telef etti." dedi.

İsrail askerlerinin koyunlara zarar verilmesine tepki gösteren oğlunu darbettiğini belirten Abdullah, "Oğlum onlara bağırınca üzerine yürüdüler. Onu öldürmek istediler." ifadelerini kullandı.

İsrail ihlallerinin devam etmesi halinde bölgeyi terk etmek zorunda kalacağını belirten Abdullah, "Durum böyle sürerse buralardan göç edeceğim. Birleşmiş Milletlere çağrımız, Siyonist düşmana artık 'yeter' demeleri ve bir çözüm bulmalarıdır." diye konuştu.

Geçimini hayvancılıkla sağladığını vurgulayan Abdullah, ezilen koyunların değerinin yaklaşık 10 milyon Suriye lirası (36 bin lira) olduğunu belirterek, başka bir gelir kaynağının bulunmadığını sözlerine ekledi.