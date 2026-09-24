THY'nin 150 uçaklık siparişi Trump'ı memnun etti: Amerikan sanayisi için büyük gün - Son Dakika
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THY'nin 150 uçaklık siparişi Trump'ı memnun etti: Amerikan sanayisi için büyük gün

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THY\'nin 150 uçaklık siparişi Trump\'ı memnun etti: Amerikan sanayisi için büyük gün
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ABD Başkanı Donald Trump, Türk Hava Yolları'nın Boeing'den 150 adet 737 MAX uçağı satın almak için yaptığı anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Anlaşmayı “Amerikan sanayisi için büyük gün” olarak nitelendiren Trump, anlaşmanın on binlerce Amerikalının istihdamını destekleyeceğini ve ABD'ye on milyarlarca dolarlık ihracat sağlayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Türk Hava Yolları'nın (THY) Boeing ile 150 adet 737 MAX uçağı satın almak için yaptığı anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Trump, anlaşmayı ABD sanayisi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirirken, satışın Amerikan ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacağını belirtti.

100 UÇAK KESİN SİPARİŞ, 50 UÇAK OPSİYON

THY, filosuna katacağı yeni uçaklarla ilgili kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu. Anlaşmaya göre şirket, Boeing'den 100 adet 737-8 modelini kesin olarak satın alacak, 50 adet 737 MAX için ise opsiyon hakkını kullanabilecek.

Sipariş kapsamında alınacak uçakların büyük bölümünü Boeing 737-8 modeli oluştururken, THY'ye daha büyük bir model olan 737-10'a geçiş imkanı da sunuluyor. Böylece şirket, opsiyon kapsamındaki uçaklarda 737 MAX ailesinin en büyük modeli olan 737-10'u tercih edebilecek.

THY, anlaşma kapsamında uçakların teslimatlarının 2033 ile 2037 yılları arasında tamamlanacağını bildirdi.

THY'nin 150 uçaklık siparişi Trump'ı memnun etti: Amerikan sanayisi için büyük gün

BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK SİPARİŞ

2025'ten bu yana sürdürülen görüşmelerin ardından imzalanan anlaşma, THY'nin Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi oldu. Şirketin yeni siparişiyle birlikte filosundaki Boeing uçaklarının sayısının da uzun vadede artırılması planlanıyor.

THY'nin 150 uçaklık siparişi Trump'ı memnun etti: Amerikan sanayisi için büyük gün

TRUMP: AMERİKAN SANAYİSİ İÇİN BÜYÜK GÜN

ABD Başkanı Donald Trump, THY'nin Boeing siparişine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Anlaşmayı "Amerikan sanayisi için büyük gün" olarak nitelendiren Trump, "On milyarlarca dolarlık satış ve devasa ihracat. Ülke çapında on binlerce Amerikalının işini destekliyor" ifadelerini kullandı. Trump aynı paylaşımında, Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş'in de Boeing'e 11 uçak siparişi verdiğini belirtti.

THY'nin 150 uçaklık siparişi Trump'ı memnun etti: Amerikan sanayisi için büyük gün

İMZA TÖRENİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Öte yandan Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Hava Yolları ile Boeing arasında düzenlenen anlaşma imza törenine katıldı. Törende, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker ile Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO'su Stephanie Pope da yer aldı.

THY'nin 150 uçaklık siparişi Trump'ı memnun etti: Amerikan sanayisi için büyük gün
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