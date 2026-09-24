Sarıçam\'da inşaatta uyuyan köpeğe sopalı saldırı: Komşu \'tavuklarımı yedi\' savunmasıyla serbest bırakıldı

ADANA'da çiftçi İbrahim Arap'ın (25) inşaatta yatan köpeği Boncuk'a sopayla şiddet uygulayan komşusu S.Z., jandarmadaki ifadesinde, tavuklarını yediği için köpeğe saldırdığını öne sürdü.

Olay, dün Sarıçam ilçesi Kepeztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahallede oturan S.Z., çiftçilik yapan komşusu İbrahim Arap'ın inşaatta uyuyan Boncuk isimli Kurzhaar cinsi köpeğine sopayla şiddet uyguladı. Eve geldiğinde köpeğini kanlar içinde gören Arap, güvenlik kameralarını izledi. Köpeğine komşusu S.Z.'nin şiddet uyguladığını gören Arap, jandarma karakoluna gidip şikayetçi oldu. İfadeye çağrılan S.Z., tavuklarına saldırdığı için köpeğe şiddet uyguladığını söyledi. S.Z., ifadesinin ardından serbest kaldı.

UYUYAN KÖPEĞİ KOVALAYIP SOPAYLA VURDU

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde S.Z.'nin yolda yürüdüğü sırada inşaata yöneldiği, burada uyuyan Boncuk'u önce kovaladığı, ardından elindeki sopayla vurduğu görüldü.

'BUGÜN KÖPEĞİME, YARIN ÇOCUKLARIMIZA SALDIRIR'

Yaşadıklarını anlatan İbrahim Arap, " Adana'da işlerimi halletmeye gitmiştim. Eve döndüğümde köpeğim Boncuk'u kanlar içerisinde, yürüyemez halde gördüm. Hemen veteriner hekim çağırdım ve köpeğimi tedavi ettirdim. Şu an durumu iyi ancak tedavisi sürüyor. Daha sonra güvenlik kameralarını incelediğimde komşum S.Z.'nin köpeğime sopayla vurduğunu gördüm. Hemen karakola giderek şikayetçi oldum. S.Z.'nin, köpeğimi tavuklarını yediği gerekçesiyle darbettiğini öğrendim. Bunu benim köpeğime yapan kişi, sokakta oyun oynayan çocuklarıma da zarar verebilir. Bugün köpeğime saldıran, yarın çocuklarımıza saldırır. Yetkililerden bu şahıs hakkında gereken işlemlerin yapılmasını istiyorum. Veteriner masraflarını karşılamakta zorlanıyorum" diye konuştu.