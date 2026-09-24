Sarıçam'da inşaatta uyuyan köpeğe sopalı saldırı: Komşu 'tavuklarımı yedi' savunmasıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Sarıçam'da inşaatta uyuyan köpeğe sopalı saldırı: Komşu 'tavuklarımı yedi' savunmasıyla serbest bırakıldı

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Sarıçam\'da inşaatta uyuyan köpeğe sopalı saldırı: Komşu \'tavuklarımı yedi\' savunmasıyla serbest bırakıldı
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Adana Sarıçam'ın Kepeztepe Mahallesi'nde inşaatta uyuyan Kurzhaar cinsi köpek Boncuk, komşu S.Z.'nin sopalı saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından köpeğin sahibi İbrahim Arap jandarmaya şikayette bulundu. İfadesinde köpeğin tavuklarına saldırdığını söyleyen S.Z. serbest bırakılırken, Boncuk'un veteriner tedavisi sürüyor.

ADANA'da çiftçi İbrahim Arap'ın (25) inşaatta yatan köpeği Boncuk'a sopayla şiddet uygulayan komşusu S.Z., jandarmadaki ifadesinde, tavuklarını yediği için köpeğe saldırdığını öne sürdü.

Olay, dün Sarıçam ilçesi Kepeztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahallede oturan S.Z., çiftçilik yapan komşusu İbrahim Arap'ın inşaatta uyuyan Boncuk isimli Kurzhaar cinsi köpeğine sopayla şiddet uyguladı. Eve geldiğinde köpeğini kanlar içinde gören Arap, güvenlik kameralarını izledi. Köpeğine komşusu S.Z.'nin şiddet uyguladığını gören Arap, jandarma karakoluna gidip şikayetçi oldu. İfadeye çağrılan S.Z., tavuklarına saldırdığı için köpeğe şiddet uyguladığını söyledi. S.Z., ifadesinin ardından serbest kaldı.

UYUYAN KÖPEĞİ KOVALAYIP SOPAYLA VURDU

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde S.Z.'nin yolda yürüdüğü sırada inşaata yöneldiği, burada uyuyan Boncuk'u önce kovaladığı, ardından elindeki sopayla vurduğu görüldü.

'BUGÜN KÖPEĞİME, YARIN ÇOCUKLARIMIZA SALDIRIR'

Yaşadıklarını anlatan İbrahim Arap, " Adana'da işlerimi halletmeye gitmiştim. Eve döndüğümde köpeğim Boncuk'u kanlar içerisinde, yürüyemez halde gördüm. Hemen veteriner hekim çağırdım ve köpeğimi tedavi ettirdim. Şu an durumu iyi ancak tedavisi sürüyor. Daha sonra güvenlik kameralarını incelediğimde komşum S.Z.'nin köpeğime sopayla vurduğunu gördüm. Hemen karakola giderek şikayetçi oldum. S.Z.'nin, köpeğimi tavuklarını yediği gerekçesiyle darbettiğini öğrendim. Bunu benim köpeğime yapan kişi, sokakta oyun oynayan çocuklarıma da zarar verebilir. Bugün köpeğime saldıran, yarın çocuklarımıza saldırır. Yetkililerden bu şahıs hakkında gereken işlemlerin yapılmasını istiyorum. Veteriner masraflarını karşılamakta zorlanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Hayvan HaklarıÇiftçilik3. SayfaSarıçamGüncelAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Sarıçam'da inşaatta uyuyan köpeğe sopalı saldırı: Komşu 'tavuklarımı yedi' savunmasıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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