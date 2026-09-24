Antalya Manavgat\'ta tur minibüsü, kamyonet, otomobil çarpıştı; 15\'i turist 17 yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada 15'i turist 17 kişi yaralandı.

Manavgat D400 Karayolu'nda saat 17.15 sıralarında meydana gelen kazada, tur minibüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 15'i turist 17 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.