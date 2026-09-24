Öztürk Yılmaz\'dan YENİ Parti\'ye birleşme teklifi: 5 Ekim\'e kadar karar verin

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, “Yeni Parti” ile yaşanan isim benzerliği ve bununla bağlantılı hukuki süreç nedeniyle dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Yılmaz, sorunun çözümü için iki partinin birleşmesini önerirken, Yeni Parti yönetimine karar vermesi için 5 Ekim Pazartesi gününe kadar süre verdi.

İSİM BENZERLİĞİ KRİZİ MASADA

Yenilik Partisi Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisi, “Yeni Parti” isminin kendi partileriyle karışıklığa yol açtığı gerekçesiyle Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'ne taşınan süreci görüşmek üzere olağanüstü ortak oturum gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklama yapan Öztürk Yılmaz, yaşanan sorunun yalnızca parti isimleriyle sınırlı olmadığını, seçime katılma yeterliliği açısından da Yeni Parti'nin önünde bir sorun bulunduğunu savundu.

“BİRLEŞMEYLE ÜÇ SORUN AYNI ANDA ÇÖZÜLÜR”

Yılmaz, iki partinin birleşmesi halinde isim sorununun yanı sıra seçime yeterlilik ve muhalefetin bir araya gelmesi konularında da çözüm sağlanabileceğini söyledi.

Yılmaz, “Bizim sunduğumuz yol haritası çok açık” diyerek üç başlık sıraladı: İsim sorununun çözülmesi, seçime yeterlilik meselesinin aşılması ve iki partinin birleşmesiyle toplumsal muhalefetin toparlanması. Bu sürecin birleşme halinde 15 gün içinde tamamlanabileceğini ifade etti.

5 EKİM’E KADAR SÜRE TANIDI

Öztürk Yılmaz, açıklamasında Yeni Parti yönetimine doğrudan çağrıda bulunarak, “Eğer bizimle birleşmek ve bu sorunları çözmek istiyorlarsa 5 Ekim Pazartesi gününe kadar kararlarını versinler” dedi.

Yılmaz ayrıca birleşmenin gerçekleşmemesi halinde Yeni Parti'nin isim değişikliği yoluna gidebileceğini, ancak bunun seçime katılma yeterliliği bakımından ayrı bir takvim sorunu oluşturabileceğini savundu.

“BİRLEŞME GERÇEKLEŞİRSE ÖNÜNDE ENGEL KALMAZ”

Yılmaz, Yenilik Partisi'nin seçime katılma yeterliliğini yaklaşık 8,5 aylık bir süreç sonunda elde ettiğini belirterek, iki partinin birleşmesi halinde Yeni Parti'nin mevcut yeterlilik üzerinden yoluna devam edebileceğini ifade etti.

Öztürk Yılmaz'ın çağrısı, iki parti arasındaki isim benzerliği tartışmasının yanı sıra muhalefet partilerinin olası birleşme seçeneklerini de yeniden gündeme taşıdı. Yeni Parti'nin bu çağrıya vereceği yanıtın, sürecin bundan sonraki seyrini belirlemesi bekleniyor.