Burdur\'da bıçaklama davasında sanığa haksız tahrikle 12 yıl 6 ay hapis verildi

Burdur'da çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 30 yaşındaki Volkan Korkmaz'ın davasında sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karar sonrası açıklama yapan acılı baba Mehmet Korkmaz, gözyaşları içerisinde, "İnsan öldürmenin cezası 12 yıl mı olur? İnsan canı bu kadar ucuz mu. Bizler diri diri mezara girdik, ölü gibi yaşıyoruz hayatı" diyerek karara tepki gösterdi.

Olay, 28 Haziran 2024 günü gece saatlerinde Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muammer Yıldız (24) isimli şahıs evde oturduğu esnada, sokakta babası R.Y. (49) ve kardeşi H.A.Y.'nin (18) aralarında husumet bulunan Volkan Korkmaz (30) ve babası Mehmet Korkmaz (55) ile kavga ettiğini görünce evden aldığı bıçak ile kavgaya dahil oldu. Çıkan kavgada Volkan Korkmaz 4 farklı yerinden bıçaklanırken kavgayı ayırmak isteyen Volkan Korkmaz'ın arkadaşı B.T. (26) de bacak bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı yatıştırırken sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla önce Yeşilova Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleri ile çok fazla kan kaybeden ve durumu ağır olan Volkan Korkmaz'ın ameliyat sonrası yoğuna bakımda tedavi altındayken durumu kötüleşince buradan da Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında olan Volkan Korkmaz, olaydan 3 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, M.K. ve B.T.'yi bıçaklayan Muammer Yıldız polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya dair karar çıktı

Savcılık tarafından hazırlanan mütalaada Muammer Yıldız için, kasten adam öldürme, kasten yaralama, tehdit ve hareket gibi suçlarından müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Muammer Yıldız, maktul Volkan Korkmaz'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Muammer Yıldız, savcılık tarafından verilen mütalaayı kabul etmediğini belirterek öldürmeye yönelik bir kastının olmadığını ifade etti. Mahkeme heyeti tarafından verilen aranın ardından Muhammet Yıldız için kasten öldürme suçundan ve haksız tahrik uygulanarak 12 yıl 6 ay, Volkan Korkmaz'ın babası Mehmet Korkmaz'ı yaraladığı için 5 ay ve olay esnasında B.T.'yi yaraladığı için de 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

"Bizler diri diri mezara girdik"

Mahkeme sonrasında açıklamada bulunan Volkan Korkmaz'ın babası Mehmet Korkmaz göz yaşları içinde, "Durumda anlatacak bir şey yok. İnsan öldürmenin cezası 12 yıl mı olur. 30 yıl boyunca ben oğluma neler yaptım. Ben oğlumu büyütmek için neler çektim. İnsan canı bu kadar ucuz mu. Yazıklar olsun, adalete güveniyordum. Bu karara itiraz edeceğim. Hakkımızı arayacağım. Bizler diri diri mezara girdik, ölü gibi yaşıyoruz hayatı" dedi.