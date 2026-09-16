Binlerce kişi bekliyordu! e-Devlet'te tercih ekranı açıldı - Son Dakika
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Binlerce kişi bekliyordu! e-Devlet'te tercih ekranı açıldı

Binlerce kişi bekliyordu! e-Devlet\'te tercih ekranı açıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda istihdam hakkı bulunanlar için tercih sürecini başlattı. e-Devlet üzerinden yapılan tercihler, 24 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda istihdam hakkı bulunan vatandaşlar için 2026 yılı Eylül dönemi tercih sürecini başlattı. Tercihler e-Devlet üzerinden alınırken, başvurular 24 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

TERCİHLER E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bakanlığın duyurusuna göre hak sahipleri tercih işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular, “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme İşlemleri” hizmeti aracılığıyla yapılacak.

SON GÜN 24 EYLÜL

14 Eylül'de başlayan tercih süreci, 24 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek. Hak sahiplerinin belirtilen süre içerisinde tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. Tercih kılavuzu ile işlemlere ilişkin rehber de Bakanlık tarafından erişime açıldı.

KAMUDA İSTİHDAM HAKKI BULUNANLARI KAPSIYOR

Tercih süreci, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda istihdam hakkından yararlanmaya hak kazanan kişileri kapsıyor. Yerleştirme işlemleri, hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden bildirecekleri tercihler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

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Son Dakika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Binlerce kişi bekliyordu! e-Devlet'te tercih ekranı açıldı - Son Dakika

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