Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler

Mourinho\'dan Arda Güler\'e olay sözler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in Elche deplasmanında 2-0 öne geçip 2-2'ye yakalandığı ve son anlarda 3-2 kazandığı maçın ardından Jose Mourinho'nun hedefinde Arda Güler'le ilgili sorular vardı. Milli futbolcuyu 68. dakikada oyundan alan Portekizli teknik adam, "Arda Güler, ilk 11'in vazgeçilmezi değil. Hiçbir oyuncu dokunulmaz değil." diyerek kararını savundu. Real Madrid, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Mourinho'dan Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Real Madrid'in Elche karşısında son dakikalarda aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından, milli yıldızın oyundan çıkarılması maç sonundaki basın toplantısının öne çıkan konularından biri oldu.

REAL MADRİD 2-0'I KORUYAMADI

LaLiga'nın 6. haftasında Elche deplasmanına çıkan Real Madrid, mücadeleye Arda Güler'in de yer aldığı ilk 11'le başladı. Madrid ekibi 33. dakika itibarıyla 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. İkinci yarıda ise karşılaşmanın seyri değişti. Mourinho, 68. dakikada, frikikten gol atarak mücadelede yıldızlaşan Arda Güler'i kenara aldı. Elche ilerleyen dakikalarda farkı kapattı ve 83. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Real Madrid, beraberliğin ardından son bölümde yeniden öne geçerek mücadeleyi 3-2 kazandı.

Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler

MOURİNHO'DAN ARDA GÜLER SÖZLERİ

Karşılaşmanın ardından Mourinho'ya Arda Güler'i oyundan alma kararı ve Real Madrid'in ikinci yarıda yaşadığı kontrol kaybı soruldu. Portekizli teknik adam, milli futbolcuyla ilgili net ifadeler kullandı: "Arda Güler, ilk 11'in vazgeçilmezi değil. Hiçbir oyuncu dokunulmaz değil. Arda Güler'i oyundan aldığım için maçın kontrolünü kaybetmedik. Zaten o bölümde kontrolü kaybetmiştik."

Jose Mourinho, Real Madrid, Arda Güler, La Liga, İspanya, Sözler, Elche, Spor, Son Dakika

Son Dakika Real Madrid Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı Görüntülere rağmen serbest bırakıldı Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı! Görüntülere rağmen serbest bırakıldı

00:41
Binlerce kişi bekliyordu e-Devlet’te tercih ekranı açıldı
Binlerce kişi bekliyordu! e-Devlet'te tercih ekranı açıldı
00:14
AK Partili isimden bomba iddia İşte seçim için konuşulan tarihi
AK Partili isimden bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarihi
23:30
Arda Güler’den geceye damga vuran frikik golü
Arda Güler'den geceye damga vuran frikik golü
23:17
İstanbul’da pes dedirten görüntü Sokakta çırılçıplak dolaştı
İstanbul'da pes dedirten görüntü! Sokakta çırılçıplak dolaştı
23:06
Trump’tan İsrail’e dev savaş paketi 40 bin bomba gönderilecek
Trump'tan İsrail'e dev savaş paketi! 40 bin bomba gönderilecek
21:46
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan dikkat çeken “Erdoğan“ çıkışı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan dikkat çeken "Erdoğan" çıkışı
20:23
ABD uzaya silah yerleştirdi Çin ve Rusya’dan sert tepki
ABD uzaya silah yerleştirdi! Çin ve Rusya'dan sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 02:52:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement