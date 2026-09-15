İstanbul Havalimanı'nda 206 milyon liralık kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda 206 milyon liralık kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

İstanbul Havalimanı\'nda 206 milyon liralık kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
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Meksika'nın Cancun kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcunun valizinde 23 paket halinde 26 kilo 340 gram kokain olduğu düşünülen uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 206 milyon lira olduğu tahmin edilirken 2 şüpheli tutuklandı, firari 2 kişi aranıyor.

MEKSİKA'DAN İstanbul'a gelen bir yolcudan şüphelenen gümrük ekipleri valizinde yaptığı aramada, 23 paket halinde toplam 26 kilogram kokain olduğu düşünülen beyaz toz ele geçirdi. Ekiplerin yaptığı detaylı aramada yakalanan kişiyle Türkiye'ye gelen iki kişinin uyuşturucu kuryesi olduğu ve pilot kıyafetiyle havalimanından ayrıldığı tespit edildi. Ekipler operasyonda 206 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken, iki firariyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekipleri 13 Eylül'de uçakla Meksika'nın Cancun kentinden İstanbul Havalimanı'nda gelen bir yolcudan şüphelendi. Kolombiya vatandaşı olduğu öğrenilen O.A.V.F isimli yolcu, 'Gümrüğe tabi eşyam yok' anlamına gelen yeşil alandan geçerek Türkiye'ye geçiş yaptı. Bunun üzerine gümrük ekipleri yolcuyu terminalde durdurdu. Yolcunun kabin bagajlarında yapılan aramalarda valizde bir yoğunluk tespit etti. Yapılan detaylı aramalarda 23 paket halinde toplam 26 bin 340 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler yakalanan uyuşturucu maddenin kokain tozu olduğunu tespit etti.

ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDE PİLOT KIYAFETİ VARDI

Ekipler bağlantılı olabilecek kişi veya kişileri tespit etmek için görüntüleri inceledi. Yapılan inceleme sonucunda şüphelilerle bağlantısı olduğu düşünülen A.F.H.A ve I.E.D. C.H isimli kişileri tespit etti. Araştırma sonucu ve I.E.D. C.H üstünde pilot kıyafeti olduğu ve iki şüphelinin de havalimanından ayrıldığı tespit edildi. Ekiplerin İstanbul'da yaptığı çalışmalar kapsamında I.E.D.C.H'nin konakladığı otelden ayrıldığı ve şüpheliyi bulma çalışmaların devam ediyor.

UYUŞTURUCU TESLİM ETTİĞİ KİŞİDE YAKALANDI

Havalimanından çıkan diğer şüpheli A.F.H.A ise yanında bulunan kabin valizini Meksika uyruklu R.C.S.A'nın oteline giderek teslim ettiği ve o kişinin konakladığı otelde yakalandığı bildirildi. Kabin bagajını teslim alan Meksika uyruklu kişinin valizinde yapılan aramalarda ise toplam brüt ağırlığı 25 kilo 160 gram olan uyuşturucu maddelerden Kokain olduğu düşünülen beyaz renkli toz madde tespit edildi. Yakalanan uyuşturucu maddelerinin yaklaşık olarak piyasa değerinin 206 milyon lira olduğu tahmin ediliyor. Olaya ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada iki şüpheli tutuklandı. Firari iki şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda 206 milyon liralık kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda 206 milyon liralık kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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