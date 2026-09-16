Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! "Öcalan\'a villa verilecek" iddiasına yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için İmralı'da "villa" yapıldığı yönündeki iddialara yanıt vererek inşa edilen yapının 250 metrekarelik bir konut olduğunu açıkladı.

VİLLA DEĞİL, 250 METREKARELİK KONUT

Geçtiğimiz hafta gazeteci Nagehan Alçı ile yaptığı görüşmenin ardından kamuoyunda tartışılmaya başlanan "İmralı'da Öcalan'a villa inşa edildi" iddiaları üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli'den net bir açıklama geldi. Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan Bahçeli, Alçı'nın aktarımlarından kamuoyuna yansıyan villa nitelemesini kesin bir dille reddetti. Bahçeli, dört tarafı sularla çevrili ada üzerindeki cezaevi yerleşkesi içerisinde yer alan yapının bir villa olmadığını, aksine 250 metrekarelik bir konuttan ibaret olduğunu ifade etti.

"GÖRÜŞMELERİNİ YAPSIN DİYE İNŞA EDİLDİ"

Öcalan'ın 26 yıldır cezaevinde bulunduğunu ve yaşının ilerlediğini hatırlatan Bahçeli, yeni konutun kullanım amacına ilişkin kritik detaylar paylaştı. Örgütün feshedilmesi yönündeki adımların önemine vurgu yapan MHP lideri, Öcalan'ın 2025 ve 2026 yılının Şubat aylarında yaptığı açıklamaların birbiriyle tutarlı olduğunu ve sürecin arkasında durmasının kıymetli bulunduğunu belirtti. Yeni konutun, Öcalan'ın görüşmelerini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi, mesajlarını aktarabilmesi ve yeri geldiğinde gazetecilerle bir araya gelebilmesi amacıyla inşa edildiğini söyleyen Bahçeli, bu imkanların sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Öte yandan Bahçeli, daha önce gündeme taşıdığı "Barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü" önerisinin de halen geçerliliğini koruduğunu sözlerine ekledi.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA 'ÜÇ HİLAL' BENZETMESİ

Bahçeli'nin gündemindeki bir diğer önemli başlık ise yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Önümüzdeki seçimlerde adaylarının açık bir şekilde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ilan eden Bahçeli, Türkiye'nin önündeki altı yılın çok kritik olduğunu ve yapılacak daha çok iş bulunduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın 2018 ve 2023 yıllarında kazandığı seçim zaferlerine atıfta bulunan MHP lideri, süreci partisinin simgesi olan "üç hilal" üzerinden örneklendirerek dikkat çekici bir mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 ve 2023 seçimlerini kazanarak üç hilalin ikisini tamamladığını belirten Bahçeli, geriye kalan üçüncü hilalin de önümüzdeki süreçte tamamlanacağına olan inancını dile getirdi.