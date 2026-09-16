Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! "Öcalan'a villa verilecek" iddiasına yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! "Öcalan'a villa verilecek" iddiasına yanıt

Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! "Öcalan\'a villa verilecek" iddiasına yanıt
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için İmralı'da “villa” yapıldığı yönündeki tartışmalara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Söz konusu yapıyı 250 metrekarelik bir konut olarak tanımlayan Bahçeli, buranın Öcalan'ın görüşmelerini gerçekleştirmesi ve mesajlarını aktarabilmesi amacıyla inşa edildiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için İmralı'da "villa" yapıldığı yönündeki iddialara yanıt vererek inşa edilen yapının 250 metrekarelik bir konut olduğunu açıkladı.

VİLLA DEĞİL, 250 METREKARELİK KONUT

Geçtiğimiz hafta gazeteci Nagehan Alçı ile yaptığı görüşmenin ardından kamuoyunda tartışılmaya başlanan "İmralı'da Öcalan'a villa inşa edildi" iddiaları üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli'den net bir açıklama geldi. Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan Bahçeli, Alçı'nın aktarımlarından kamuoyuna yansıyan villa nitelemesini kesin bir dille reddetti. Bahçeli, dört tarafı sularla çevrili ada üzerindeki cezaevi yerleşkesi içerisinde yer alan yapının bir villa olmadığını, aksine 250 metrekarelik bir konuttan ibaret olduğunu ifade etti.

"GÖRÜŞMELERİNİ YAPSIN DİYE İNŞA EDİLDİ"

Öcalan'ın 26 yıldır cezaevinde bulunduğunu ve yaşının ilerlediğini hatırlatan Bahçeli, yeni konutun kullanım amacına ilişkin kritik detaylar paylaştı. Örgütün feshedilmesi yönündeki adımların önemine vurgu yapan MHP lideri, Öcalan'ın 2025 ve 2026 yılının Şubat aylarında yaptığı açıklamaların birbiriyle tutarlı olduğunu ve sürecin arkasında durmasının kıymetli bulunduğunu belirtti. Yeni konutun, Öcalan'ın görüşmelerini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi, mesajlarını aktarabilmesi ve yeri geldiğinde gazetecilerle bir araya gelebilmesi amacıyla inşa edildiğini söyleyen Bahçeli, bu imkanların sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Öte yandan Bahçeli, daha önce gündeme taşıdığı "Barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü" önerisinin de halen geçerliliğini koruduğunu sözlerine ekledi.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA 'ÜÇ HİLAL' BENZETMESİ

Bahçeli'nin gündemindeki bir diğer önemli başlık ise yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Önümüzdeki seçimlerde adaylarının açık bir şekilde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ilan eden Bahçeli, Türkiye'nin önündeki altı yılın çok kritik olduğunu ve yapılacak daha çok iş bulunduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın 2018 ve 2023 yıllarında kazandığı seçim zaferlerine atıfta bulunan MHP lideri, süreci partisinin simgesi olan "üç hilal" üzerinden örneklendirerek dikkat çekici bir mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 ve 2023 seçimlerini kazanarak üç hilalin ikisini tamamladığını belirten Bahçeli, geriye kalan üçüncü hilalin de önümüzdeki süreçte tamamlanacağına olan inancını dile getirdi.

Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, İmralı, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! 'Öcalan'a villa verilecek' iddiasına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı Görüntülere rağmen serbest bırakıldı Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı! Görüntülere rağmen serbest bırakıldı

01:24
Mourinho’dan Arda Güler’e olay sözler
Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler
00:41
Binlerce kişi bekliyordu e-Devlet’te tercih ekranı açıldı
Binlerce kişi bekliyordu! e-Devlet'te tercih ekranı açıldı
00:14
AK Partili isimden bomba iddia İşte seçim için konuşulan tarihi
AK Partili isimden bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarihi
23:30
Arda Güler’den geceye damga vuran frikik golü
Arda Güler'den geceye damga vuran frikik golü
23:06
Trump’tan İsrail’e dev savaş paketi 40 bin bomba gönderilecek
Trump'tan İsrail'e dev savaş paketi! 40 bin bomba gönderilecek
21:46
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan dikkat çeken “Erdoğan“ çıkışı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan dikkat çeken "Erdoğan" çıkışı
20:23
ABD uzaya silah yerleştirdi Çin ve Rusya’dan sert tepki
ABD uzaya silah yerleştirdi! Çin ve Rusya'dan sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 07:21:31. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! "Öcalan'a villa verilecek" iddiasına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement