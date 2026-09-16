Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti, artık bu ifadeler yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ ile döner, sucuk, köfte ve kıyma gibi temel et ürünlerinin üretim ve etiketleme standartları baştan aşağı yenilendi. Tüketiciyi korumayı amaçlayan düzenlemelere uyum sağlamaları için işletmelere 31 Mart 2027'ye kadar süre verildi.

ARTIK DÖNERDE BU ÜRÜNLER OLMAYACAK

Yeni Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği ile döner; yaprak, kıyma ve yaprak-kıyma döner olarak üç ayrı kategoride tanımlandı. Kıyma dönerde çiğ kırmızı et oranının en az yüzde 10, yaprak-kıyma dönerde ise yaprak et oranının en az yüzde 60 olması zorunluluğu getirildi. Döner üretiminde fıstık, peynir, nişasta ve soya ürünleri gibi dolgu maddelerinin kullanımı tamamen yasaklanırken, süt ve yumurta kaynaklı proteinler haricindeki dışarıdan eklenen azot kaynaklarına da izin verilmeyecek. Ayrıca tüketicinin ne yediğini bilmesi amacıyla, etiketlerde veya tabelalarda ürünün çeşidine göre "yaprak", "kıyma" veya "yaprak-kıyma" ifadelerinin ürün adıyla aynı renk ve puntoda yazılması mecburi kılındı.

ETİKETLERDE 'YÜZDE 100' İBARESİNE KESİN YASAK

Tüketici algısını yanıltabilecek etiketleme uygulamalarına karşı sıkı önlemler alındı. Kapsam dahilindeki ürünlerin ambalajlarında veya markalarında "yüzde 100", "yüzde 100 dana eti" ya da "yüzde 100 göğüs eti" gibi kesinlik bildiren ifadeler ve bu intibayı yaratan logolar kullanılamayacak. Emülsifiye et ürünlerinde baş eti kullanılması durumunda bunun etikette açıkça "Baş eti içerir" şeklinde belirtilmesi gerekecek. Formülde kullanılan hayvansal yağın hangi türe ait olduğu da içindekiler kısmına mutlaka eklenecek. Çiğ kanatlı eti ürünlerinin ambalajlarında ise sağlık ve gıda güvenliği açısından "Pişirme sırasında merkezi sıcaklık en az 72 °C’ye ulaşmalıdır" uyarısı yer alacak.

KÖFTE, SUCUK VE BEYAZ ET İÇİN YENİ LİMİTLER

Kıymadan elde edilen köfte ve burger gibi kırmızı et karışımlarında protein tozu ve soya ürünleri kullanımı yasaklanırken, baharat ve galeta unundan gelen nişasta ile bitkisel protein miktarı toplamda yüzde 5 ile sınırlandırıldı. Sucuk üretiminde ürünün pH değerinin en fazla 5,4 olabileceği belirtilirken, ısıl işlem görmüş sucuklar ile pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerin nem, yağ ve tuz oranları yeniden düzenlendi. Kanatlı eti sektöründe ise önemli bir karara imza atılarak, kanatlı kıymanın ve bu kıymadan hazırlanan karışımların piyasaya yalnızca dondurulmuş formda sürülebileceği hükme bağlandı.

BAZI ÜRÜNLER İÇİN YENİ BESİN DEĞERİ SINIRLARI

Yeni düzenleme ile temel et ürünlerinde bulunması gereken besin değerlerine yasal sınırlar getirildi. Ürün türlerine göre belirlenen maksimum ve minimum oranlar şu şekilde uygulanacak:

İŞLETMELERE UYUM İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğ kuralları için sektör temsilcilerine bir uyum dönemi planlandı. 16 Eylül 2026 tarihinden önce faaliyet gösteren firmaların, üretim bantlarını ve etiketlemelerini yeni yasal çerçeveye uygun hale getirebilmeleri için 31 Mart 2027 tarihine kadar vakti olacak. Eski mevzuata göre üretilip ambalajlanan ürünler ise raf ömürlerini tamamlayana kadar piyasada satışta kalabilecek.