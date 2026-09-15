Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi - Son Dakika
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Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi

Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
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Manchester City'nin Manchester United'ı 1-0 mağlup ettiği derbide Erling Haaland'ın tartışmalı golüne onay veren VAR ekibine ağır fatura çıktı. Pozisyonda hata yapıldığı kabul edilirken VAR hakemi Matt Donohue ile yardımcısı Blake Antrobus, Premier Lig'in gelecek haftasında görevlendirilmedi. İki hakemin milli araya kadar maç alamayabileceği belirtildi.

Manchester derbisinde Erling Haaland'ın attığı ve VAR incelemesinin ardından geçerli sayılan golün yankıları sürüyor. Manchester City'nin Old Trafford'da Manchester United'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonu inceleyen VAR ekibiyle ilgili dikkat çeken bir karar alındı.

VAR HAKEMLERİNE MAÇ YOK

Pozisyonda VAR hakemi olarak görev yapan Matt Donohue ile yardımcı VAR Blake Antrobus, Premier Lig'in gelecek hafta oynanacak karşılaşmalarında görevlendirilmedi.

37 yaşındaki Donohue böylece bu sezon ilk kez bir Premier Lig haftasında görev alamayacak. İki hakemin en azından yaklaşan milli araya kadar dinlendirilebileceği, bu sürenin daha da uzayabileceği ifade edildi. Donohue, hafta içinde oynanan Carabao Cup karşılaşmalarında da görev almadı.

GOL ÖNCE OFSAYT GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLDİ

Derbinin tek golünü atan Haaland'ın pozisyonu ilk olarak ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Pozisyonda Manchester City'den Enzo Fernandez'in de ofsayt konumunda olduğu ve topa doğru hamle yaptığı görüldü.

Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi

Fernandez'i savunan Lisandro Martinez'in bu hareketten etkilenmesiyle Haaland arka direkte boş kaldı. Ancak VAR incelemesinin ardından Haaland'ın ofsaytta olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı.

HATAYI KABUL ETTİLER

Pro Ref, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede VAR ekibinin pozisyonda hata yaptığını kabul etti. VAR'ın Fernandez'in ofsayt konumundaki hareketinin rakibi üzerindeki olası etkisini doğru değerlendiremediği belirtildi.

VAR ekibinin orta hakemi pozisyonu saha kenarındaki monitörden yeniden incelemeye çağırması gerektiği ifade edildi. Manchester United ile de iletişime geçilerek kararın bir "değerlendirme hatası" olduğu bildirildi.

TARTIŞMANIN MERKEZİNDE FERNANDEZ VAR

Kurallara göre ofsayt pozisyonundaki bir futbolcunun topa dokunması şart değil. Oyuncunun topa açık şekilde hamle yaparak rakibinin müdahalesini etkilemesi de ofsayt ihlaline yol açabiliyor.

Manchester derbisindeki tartışmanın merkezinde de Fernandez'in topa dokunmamasına rağmen Martinez'in savunma hamlesini etkileyip etkilemediği yer aldı.

Erling Haaland, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan1421 Hakan1421:
    İbrahim hacıfeneroğlu kıllı kollarını açar, 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi - Son Dakika
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