Muhammed Salah izinli gününde soluğu Trabzon'un yaylalarında aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhammed Salah izinli gününde soluğu Trabzon'un yaylalarında aldı

Muhammed Salah izinli gününde soluğu Trabzon\'un yaylalarında aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, bordo-mavili takımın izinli olduğu günü Trabzon’un doğal ve tarihi güzelliklerini gezerek değerlendirdi. Mısırlı yıldız, izin gününde Trabzon’un önemli turizm noktalarından Sümela Manastırı ve Kurtdere Yaylası’nı ziyaret etti.

Trabzonspor’un Mısırlı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, bordo-mavili ekibin izin gününü kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederek geçirdi. Saha içindeki performansıyla dikkat çeken tecrübeli futbolcu, bu kez Trabzon'un turizm değerleriyle gündeme geldi.

TARİH VE DOĞAYLA İÇ İÇE OLDU

Bordo-mavili takımın izne ayrılmasını fırsat bilen Mısırlı yıldız, ilk olarak Maçka ilçesinde bulunan tarihi Sümela Manastırı’nı ziyaret etti. Manastırın büyüleyici mimarisi ve tarihi dokusu hakkında bilgi alan Salah, ardından kentin yüksek rakımlı doğal güzelliklerinden Kurtdere Yaylası’na geçti.

Muhammed Salah izinli gününde soluğu Trabzon'un yaylalarında aldı

Yaylanın temiz havasında ve yeşillikler arasında vakit geçiren yıldız futbolcu, bölgedeki vatandaşların ve taraftarların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Muhammed Salah’ın Trabzon’un simge noktalarına yaptığı bu ziyaret, sosyal medyada sarı ve bordo-mavili futbolseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Muhammed Salah izinli gününde soluğu Trabzon'un yaylalarında aldı
Muhammed Salah izinli gününde soluğu Trabzon'un yaylalarında aldı

Muhammed Salah, Trabzonspor, Trabzon, Turizm, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed Salah izinli gününde soluğu Trabzon'un yaylalarında aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Londradan bklu dereye. Kariyer düşüşü. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Eyüpsultan’da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı Eyüpsultan'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı
İstanbul’da peş peşe iki ceset bulundu Ekipler soruşturma başlattı İstanbul'da peş peşe iki ceset bulundu! Ekipler soruşturma başlattı
Türkiye’nin hemen dibinde Meis Adası’nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme Zamanaşımı kararı kaldırıldı Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı
Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu
Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu maçları başlıyor Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor

22:17
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
21:50
Fenerbahçe’nin kan kaybı sürüyor Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
Fenerbahçe'nin kan kaybı sürüyor! Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
21:39
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
21:19
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede
İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
21:00
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
20:44
Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu maçları başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor
20:43
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 22:24:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Muhammed Salah izinli gününde soluğu Trabzon'un yaylalarında aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement