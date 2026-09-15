Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası - Son Dakika
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Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor\'un yeni hocası
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Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından yürütülen teknik direktör arayışında Thomas Reis öne çıktı. Bordo-mavililerin Alman çalıştırıcı ve kulübü Ludogorets ile görüşme gerçekleştirdiği, gün içinde önemli gelişmeler beklendiği ve Reis'i Trabzon'a getirmek için uçak hazırlığı yapıldığı belirtildi.

Trabzonspor'da Fatih Tekke sonrası yeni teknik direktör için yürütülen çalışmalar hız kazandı. Bordo-mavili yönetimin bir süredir üzerinde çalıştığı adaylar arasından Thomas Reis ismi öne çıktı.

Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

THOMAS REIS İÇİN UÇAK HAZIRLIĞI

HT Spor'da yer alan habere göre Trabzonspor, Thomas Reis'in kulübü Ludogorets ile ve Alman teknik adamın kendisiyle görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği belirtilirken, gün içerisinde Reis konusunda ciddi gelişmeler yaşanmasının beklendiği aktarıldı. Bordo-mavililerin deneyimli teknik adamı Trabzon'a getirmek için uçak hazırlığı yaptığı da ifade edildi.

Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

TÜRKİYE'DEN AYRILALI 7 AY OLDU

Thomas Reis, Türk futboluna yabancı bir isim değil. Temmuz 2024 ile Şubat 2026 arasında Samsunspor'u çalıştıran Alman teknik adam, kırmızı-beyazlıların başında çıktığı 72 karşılaşmada 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Reis, bu dönemde 1,63 puan ortalaması yakaladı.

LUDOGORETS İLE İKİNCİ SIRADA

Thomas Reis'in çalıştırdığı Ludogorets, Bulgaristan Ligi'nde çıktığı 9 karşılaşmada 23 puan topladı. Bulgar ekibi, lider Levski Sofia'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Thomas Reis, Fatih Tekke, Trabzonspor, Ludogorets, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 532547 532547:
    kalktı mı kalkacak mı 2 0 Yanıtla
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