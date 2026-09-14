Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı - Son Dakika
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Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı

Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
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Özgür Özel’in öncülüğünde 24 Temmuz 2026’da kurulan Yeni Parti, kuruluşundan kısa süre sonra isim tartışmasıyla gündeme geldi. CHP’den ayrılan 91 milletvekilinin kurucular kurulunda yer aldığı partinin adına, “Yeni” ifadesinin Yenilik Partisi’yle benzerlik taşıdığı gerekçesiyle itiraz edildi. Yenilik Partisi’nin başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı gönderdiği öğrenildi.

Özgür Özel’in genel başkanlığını yaptığı Yeni Parti, ismi nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın radarına girdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Yenilik Partisi’nin yaptığı başvuru üzerine yürütülen süreç kapsamında Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” şeklinde tebligat gönderdiği öğrenildi. Gelişmede, daha önce de “Yeni Parti” adıyla kurulmak istenen bir siyasi parti başvurusunun isim benzerliği gerekçesiyle reddedilmesi emsal olarak gösterildi.

YENİLİK PARTİSİ YARGITAY’A BAŞVURDU

Yeni Parti’nin ismine ilişkin itirazın kaynağında ise Yenilik Partisi’nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuru bulunuyor.

Yenilik Partisi Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Oya Baksı Işık imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu’na sunulan dilekçede, “Yeni Parti” isminin “Yenilik Partisi” ile karışabileceği savunuldu.

Başvuruda, “Yeni”, “Yenilik” ve “Yenilikçi” ifadelerinin toplumda birbirine yakın anlamlarda kullanıldığı belirtilerek, seçmenin iki siyasi partiyi birbirinden ayırt etmekte zorlanabileceği ileri sürüldü.

Dilekçede bu durum, “Sokaktaki vatandaş, ‘Yeni’ ile ‘Yeniliği’ ayırt edememektedir” sözleriyle ifade edildi.

Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı

2024’TEKİ BAŞVURU EMSAL GÖSTERİLDİ

Yenilik Partisi’nin başvurusunda ayrıca 2024 yılında yaşanan benzer bir isim tartışmasına dikkat çekildi.

Yükselen Türkiye Partisi Genel Başkanı Duygu Çil Sucuka’nın 19 Aralık 2024 tarihinde “Yeni Parti” ismini almak için yaptığı başvurunun, Yenilik Partisi ile isim benzerliği gerekçesiyle Yargıtay tarafından reddedildiği hatırlatıldı.

Yenilik Partisi, bu kararın yeni parti açısından da emsal kabul edilmesini istedi.

“AYNI KARAR YENİ PARTİ İÇİN DE UYGULANSIN”

Yargıtay’a sunulan dilekçede, daha önce verilen isim değiştirme kararının Yeni Parti için de uygulanması talep edildi.

Başvuruda, “Bahse konu partinin isminin Yenilik Partimizi çağrıştırması nedeniyle; 2024 yılında başka bir parti hakkında yine partimizin ismine benzerliği nedeniyle vermiş olduğunuz emsal isim değiştirme kararının, aynı şekilde Yeni Parti’ye de teşmil edilmesini arz ederim” ifadelerine yer verildi.

Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı

YARGITAY’DAN “ADINIZI DEĞİŞTİRİN” TEBLİGATI

Yenilik Partisi’nin itirazı sonrasında yürütülen sürecin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Yeni Parti’ye isim değişikliği yönünde tebligat gönderdiği öğrenildi.

Böylece Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti’nin önünde isim değişikliği başlığı ortaya çıkmış oldu. Yargıtay’ın bildiriminin ardından partinin nasıl bir yol izleyeceği ve yeni bir isim belirleyip belirlemeyeceği merak konusu oldu.

Yaşanan gelişme, siyasi partilerin isimlerinin birbirine benzemesi halinde ortaya çıkabilecek hukuki ve siyasi tartışmayı da yeniden gündeme taşıdı.

Özgür Özel’in öncülüğünde kurulan Yeni Parti, 24 Temmuz 2026’da resmen kuruldu. Partinin kuruluşunda Özgür Özel’in yanı sıra CHP’den ayrılan 91 milletvekili kurucular kurulunda yer aldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Yenilik Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Parti, Özgür Özel, Yargıtay, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • suna genç suna genç:
    Parti başkanı bile yeni parti yerine iyi parti diye kaç kez karıştırdı yani Yargıtay çok haklı. Şimdi kalkıp bakın bizi engelliyorlar diye yaygara yapacaklar. Yazık bu insanlar ülke yönetimine talip ve peşlerinden gidenler var 9 2 Yanıtla
    Bir Kenarda Bir Kenarda:
    Haklısın Yıllardır Adaletle Kalkındığımız Örneğinde Olduğu Gibi ?? 0 2
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    İsim dreğişirde sizde kına yakarsınız artık.... 1 8 Yanıtla
  • Mustafa Bayram Mustafa Bayram:
    Bunlar yeni rakı partisiydi aslında rakibyasak olduğu için kaldırılmıştı. Yazık oldu.. tüh vah.. nerden isim bulacak bunlar, uzaydan mı.. işte oldu uzay partisi olsun. İlk uzaya çıkan parti 4 2 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    zaten adı bek hoş değildi halka hitap eden bir isim olmalı 2 2 Yanıtla
  • Kubilay Gencturk Kubilay Gencturk:
    daha ismini bile doğru uygulayamayanlara gelde bu ülkeyi teslim et... 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı - Son Dakika
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